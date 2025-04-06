Польша решительно осудила агрессию России против Украины и назвала цель Москвы

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Фото: PAP

В Польше решительно осудили дальнейшие нападения России на Украину. Там назвали, какую цель преследует Москва в связи с продолжением агрессии.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Польши в соцсети X в воскресенье, 6 апреля.

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Заявление Польши относительно агрессии России

"Польша решительно осуждает дальнейшие нападения России на Украину. Россия должна понести ответственность за смерти украинцев и разрушение гражданской инфраструктуры", — говорится в сообщении.

В МИД добавили, что последние действия РФ показывают, что ее целью является продолжение войны, а не мир.

Пост МИД Польши. Фото: скриншот

Напомним, духовный советник лидера США Дональда Трампа прокомментировал российскую атаку на Кривой Рог 4 апреля. Он подчеркнул, что мир должен осудить эту жестокость.

Ранее посол США в Украине Бриджит Бринк опубликовала фото с приспущенным флагом в День траура по жертвам российского обстрела Кривого Рога.