У МЗС підтримали заборону на в'їзд до ЄС тим, хто воює за Росію

Глава МЗС Андрій Сибіга.

Висока представниця Європейського Союзу із закордонних справ та безпекової політики Кая Каллас заявила, що тим, хто воював на стороні РФ, можуть заборонити в'їзд до ЄС. Глава МЗС України Андрій Сибіга привітав таку пропозицію та назвав її бажаною.

Новини.LIVE повідомляє про це з посиланням на заяву очільника МЗС.

Заява Сибіги про можливу заборону на в'їзд в ЄС російським бойовикам

Сибіга зауважив, що такий сигнал Каллас є сильним та важливим. Готовність Європейського Союзу запровадити заборону на в'їзд для російських бойовиків — це своєчасний і бажаний крок.

"Це покаже кожному росіянину, що, підписуючи контракт для участі в злочинній війні агресії проти України, вони також підписують заборону на в'їзд до Європи", — зазначив Сибіга.

Міністр закордонних справ України зазначив, що рішення про заборону в'їзду в ЄС для тих, хто воював на стороні Росії, буде справедливим. Він закликав країни Євросоюзу підтримати таке рішення.

Читайте також:

"Це справедливо. Ви воюєте, щоб завдати шкоди Європі та європейським державам — ви не маєте права туди подорожувати. Я закликаю всі держави-члени ЄС підтримати цей критичний захід", — заявив Сибіга.

Що передувало

Раніше висока представниця ЄС Кая Каллас заявила, що Європа розгляне можливість заборони на в'їзд громадянам Росії, які воювали проти України. Пропозицію подадуть на засідання Євроради вже у червні.

"До червневого засідання Європейської Ради ми внесемо пропозиції щодо обмеження в'їзду колишніх російських бойовиків до Європейського Союзу", — сказала Каллас.

Останні заяви Сибіги

Як повідомляли Новини.LIVE, раніше глава МЗС Андрій Сибіга зробив заяву про можливу зустріч Зеленського з Путіним. За його словами, Україна звернулася до Туреччини для організації розмови. Стамбул, за словами Сибіги, може зробити унікальні досягнення в дипломатії.

Крім того, міністр закордонних справ України висловився щодо намірів Росії. За його словами, РФ прагне завдавати масштабних комбінованих ударів до семи разів на місяць. Ворог хоче збільшити регулярність та обсяги бомбардувань українських міст.