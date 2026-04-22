В МИД поддержали запрет на въезд в ЕС тем, кто воюет за Россию

В МИД поддержали запрет на въезд в ЕС тем, кто воюет за Россию

Дата публикации 22 апреля 2026 08:07
Глава МИД Андрей Сибига. Фото: Facebook/andrij.sybiha

Высокая представительница Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что тем, кто воевал на стороне РФ, могут запретить въезд в ЕС. Глава МИД Украины Андрей Сибига приветствовал такое предложение и назвал его желательным.

Новини.LIVE сообщает об этом со ссылкой на заявление главы МИД.

Заявление Сибиги о возможном запрете на въезд в ЕС российским боевикам

Сибига отметил, что такой сигнал Каллас является сильным и важным. Готовность Европейского Союза ввести запрет на въезд для российских боевиков — это своевременный и желанный шаг.

"Это покажет каждому россиянину, что, подписывая контракт для участия в преступной войне агрессии против Украины, они также подписывают запрет на въезд в Европу", — отметил Сибига.

Министр иностранных дел Украины отметил, что решение о запрете въезда в ЕС для тех, кто воевал на стороне России, будет справедливым. Он призвал страны Евросоюза поддержать такое решение.

"Это справедливо. Вы воюете, чтобы нанести вред Европе и европейским государствам — вы не имеете права туда путешествовать. Я призываю все государства-члены ЕС поддержать эту критическую меру", — заявил Сибига.

Что предшествовало

Ранее высокая представительница ЕС Кая Каллас заявила, что Европа рассмотрит возможность запрета на въезд гражданам России, которые воевали против Украины. Предложение подадут на заседание Евросовета уже в июне.

"До июньского заседания Европейского Совета мы внесем предложения по ограничению въезда бывших российских боевиков в Европейский Союз", — сказала Каллас.

Последние заявления Сибиги

Как сообщали Новини.LIVE, ранее глава МИД Андрей Сибига сделал заявление о возможной встрече Зеленского с Путиным. По его словам, Украина обратилась к Турции для организации разговора. Стамбул, по словам Сибиги, может сделать уникальные достижения в дипломатии.

Кроме того, министр иностранных дел Украины высказался относительно намерений России. По его словам, РФ стремится наносить масштабные комбинированные удары до семи раз в месяц. Враг хочет увеличить регулярность и объемы бомбардировок украинских городов.

Ольга Антоновская
Ольга Антоновская
