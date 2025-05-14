У Фінляндії пояснили, як працюють санкції проти Росії

Міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен. Фото: Ritzau Scanpix/Thomas Traasdahl via REUTER

Очільниця Міністерства закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен пояснила, як працюють санкції проти Росії. За її словами, обмеження змушують Москву платити велику ціну.

Про це Еліна Валтонен заявила в інтерв'ю Welt у середу, 14 травня.

Реклама

Читайте також:

Санкції проти Росії

Валтонен зазначила, що Європейський Союз наразі працює над 17-м пакетом санкцій проти Росії, а також планує його ухвалити.

За її словами, Європа найкраще усвідомлює, що РФ сприймає лише мову сили, тож важливо надалі зосереджуватись на стримуванні агресора та посиленні економічного тиску на державу-терориста.

Як працюють обмеження на Росію

Валтонен пояснила, що санкції не припиняють імпорт чи експорт миттєво. Водночас, навіть якщо Росії вдалося частково або повністю обійти ці обмеження, вони все одно змушують Москву нести значні економічні витрати.

За її словами, це зараз відображається в дуже високій інфляції, яку відчувають люди на вулиці.

"Все стало набагато дорожчим. І ми також бачимо, що фонди національного багатства, які Росія, очевидно, створила для того, щоб країна могла довше вести війну, також поступово вичерпуються. Зараз саме той момент, коли економічний тиск на Росію має бути настільки сильним, щоб Росія це відчула, щоб вона краще пішла на переговори і склала зброю", — додала Валтонен.

Нагадаємо, глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро повідомив, що спільно з партнерами працює над запровадженням нового посиленого пакета санкцій, спрямованого на завдання удару по економіці Росії.

Крім того, посли держав-членів ЄС узгодили 17-й пакет санкцій, спрямованих проти Росії.