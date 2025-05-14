В Финляндии объяснили, как работают санкции против России

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен. Фото: Ritzau Scanpix/Thomas Traasdahl via REUTER

Глава Министерства иностранных дел Финляндии Элина Валтонен объяснила, как работают санкции против России. По ее словам, ограничения заставляют Москву платить большую цену.

Об этом Элина Валтонен рассказала в интервью Welt в среду, 14 мая.

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Санкции против России

Валтонен отметила, что Европейский Союз сейчас работает над 17-м пакетом санкций против России, а также планирует его принять.

По ее словам, Европа лучше всего осознает, что РФ воспринимает только язык силы, поэтому важно в дальнейшем сосредоточиться на сдерживании агрессора и усилении экономического давления на государство-террориста.

Как работают ограничения на Россию

Валтонен объяснила, что санкции не прекращают импорт или экспорт мгновенно. В то же время, даже если России удалось частично или полностью обойти эти ограничения, они все равно заставляют Москву нести значительные экономические затраты.

По ее словам, это сейчас отражается в очень высокой инфляции, которую испытывают люди на улице.

"Все стало намного дороже. И мы также видим, что фонды национального богатства, которые Россия, очевидно, создала для того, чтобы страна могла дольше вести войну, также постепенно исчерпываются. Сейчас именно тот момент, когда экономическое давление на Россию должно быть настолько сильным, чтобы Россия это почувствовала, чтобы она лучше пошла на переговоры и сложила оружие", — добавила Валтонен.

Напомним, глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро сообщил, что совместно с партнерами работает над введением нового усиленного пакета санкций, направленного на нанесение удара по экономике России.

Кроме того, послы государств-членов ЕС согласовали 17-й пакет санкций, направленных против России.