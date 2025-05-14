Франція і США готують нищівні санкції — 500% мито на російську нафту

Глава МЗС Франції Жан Ноель Барро. Фото: REUTERS/Abdul Saboor

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що разом із партнерами готує новий, жорсткий пакет санкцій, який має завдати критичного удару по російській економіці. Також він згадав про використання заморожених російських активів.

Про це він сказав в ефірі телеканалу BFM-TV.

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Барро зазначив, що в четвер у Туреччині зустрінеться з американським сенатором Ліндсі Гремом — автором пакета санкцій, які передбачають 500% мито на імпорт російської нафти та таку ж ставку для країн, що продовжують її закуповувати. На його думку, саме такий інструмент може стати ключовим у тиску на Кремль.

"Сьогодні головне — зберегти заморожені активи і далі використовувати доходи для підтримки України. 1 мільярд євро на місяць – це 18 мільярдів загалом. Це значна сума, яка дозволить Україні спокійно підійти до 2025 року фінансово", — повідомив Жан Ноель Барро.

Водночас французький міністр визнав, що РФ активно обходить чинні санкції, зокрема через треті країни, як-от Індія. Тому Барро вважає, що новий пакет санкцій є надійним способом "перекрити кран" Росії.

"Ці масштабні санкції ще не зупинили Путіна від продовження агресії проти України. І, як сказав президент, маємо бути готові застосувати нищівні санкції, які можуть раз і назавжди задушити російську економіку. Над цим я працюю з американськими партнерами, зокрема з сенатором Лінці Гремом, близьким до Трампа, з яким зустрінусь у четвер вранці в Туреччині. Він розробив потужний пакет санкцій з митом 500% на імпорт російської нафти і 500% на країни, які досі імпортують російську нафту", — заявив Барро.

Нагадаємо, сьогодні, 14 травня, посли країн Європейського Союзу погодили новий, 17-й пакет санкцій проти Російської Федерації.

Додамо, що те, як Росія обходить санкції, пояснили у Службі зовнішньої розвідки.