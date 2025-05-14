Франция и США готовят сокрушительные санкции — 500% пошлина на российскую нефть

Глава МИД Франции Жан Ноэль Барро. Фото: REUTERS/Abdul Saboor

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что вместе с партнерами готовит новый, жесткий пакет санкций, который должен нанести критический удар по российской экономике. Также он упомянул об использовании замороженных российских активов.

Об этом он сказал в эфире телеканала BFM-TV.

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Барро отметил, что в четверг в Турции встретится с американским сенатором Линдси Грэмом - автором пакета санкций, которые предусматривают 500% пошлину на импорт российской нефти и такую же ставку для стран, продолжающих ее закупать. По его мнению, именно такой инструмент может стать ключевым в давлении на Кремль.

"Сегодня главное — сохранить замороженные активы и дальше использовать доходы для поддержки Украины. 1 миллиард евро в месяц — это 18 миллиардов в целом. Это значительная сумма, которая позволит Украине спокойно подойти к 2025 году финансово", — сообщил Жан Ноэль Барро.

В то же время французский министр признал, что РФ активно обходит действующие санкции, в частности через третьи страны, например Индию. Поэтому Барро считает, что новый пакет санкций является надежным способом "перекрыть кран" России.

"Эти масштабные санкции еще не остановили Путина от продолжения агрессии против Украины. И, как сказал президент, должны быть готовы применить сокрушительные санкции, которые могут раз и навсегда задушить российскую экономику. Над этим я работаю с американскими партнерами, в частности с сенатором Линци Грэмом, близким к Трампу, с которым встречусь в четверг утром в Турции. Он разработал мощный пакет санкций с пошлиной 500% на импорт российской нефти и 500% на страны, которые до сих пор импортируют российскую нефть", — заявил Барро.

Напомним, сегодня, 14 мая, послы стран Европейского Союза согласовали новый, 17-й пакет санкций против Российской Федерации.

Добавим, что то, как Россия обходит санкции, объяснили в Службе внешней разведки.