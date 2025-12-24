Відео
Головна Новини дня У Москві вбили поліцейських, які катували українських полонених

У Москві вбили поліцейських, які катували українських полонених

Ua ru
Дата публікації: 24 грудня 2025 13:27
У Москві ліквідували поліцейських, які брали участь у катуванні українських полонених
Слідчі дії РФ на місці ліквідації поліцейських. Фото: росЗМІ

У ніч проти 24 грудня в Москві на вулиці Єлецькій були ліквідовані двоє співробітників МВС РФ. Вони були причетні до катувань українських військовополонених.

Про це повідомляють джерела Новини.LIVE у ГУР МО України.

Читайте також:

Відплата за війкові злочини

Відомо, що в ніч на 24 грудня у Москві було ліквідацію двох російських поліцейських. Вони приймали участь у війні проти України у складі окупаційної російської армії та катували українських військовополонених. Близько першої години ночі місцевий мешканець, що був незгодний з агресивною політикою РФ, ліквідував їх. 

Є докази причетності цих двох співробітників російського МВС до катувань українських військовополонених. Такі дії систематично вчиняють російські загарбники, ігноруючи Женевські конвенції та правила і звичаї війни.

За інформацією джерела у воєнній розвідці, чоловік підійшов до автомобіля російської поліції, який стояв біля поліцейського відділку, та кинув у вікно машини вибуховий пакет. Пролунав вибух, внаслідок чого ці двоє поліцейських-катів загинули на місці. Окрім того, ще двох поліцейських госпіталізовано – у них тяжкі травми. 

Нагадаємо, що у Москві стався вибух автомобіля на вулиці Єлецькій — поранення дістали двоє співробітників ДПС.

Раніше ми також інформували, що у Москві внаслідок вибуху автомобіля 22 грудня загинув начальник управління оперативної підготовки Генштабу Збройних сил РФ, генерал-лейтенант Фаніл Сарваров. 
 

вибух поліція Москва полонені Росія
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
