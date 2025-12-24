У Москві ліквідували поліцейських, які брали участь у катуванні українських полонених

У Москві вбили поліцейських, які катували українських полонених
У ніч проти 24 грудня в Москві на вулиці Єлецькій були ліквідовані двоє співробітників МВС РФ. Вони були причетні до катувань українських військовополонених.
Про це повідомляють джерела Новини.LIVE у ГУР МО України.
Відплата за війкові злочини
Відомо, що в ніч на 24 грудня у Москві було ліквідацію двох російських поліцейських. Вони приймали участь у війні проти України у складі окупаційної російської армії та катували українських військовополонених. Близько першої години ночі місцевий мешканець, що був незгодний з агресивною політикою РФ, ліквідував їх.
Є докази причетності цих двох співробітників російського МВС до катувань українських військовополонених. Такі дії систематично вчиняють російські загарбники, ігноруючи Женевські конвенції та правила і звичаї війни.
За інформацією джерела у воєнній розвідці, чоловік підійшов до автомобіля російської поліції, який стояв біля поліцейського відділку, та кинув у вікно машини вибуховий пакет. Пролунав вибух, внаслідок чого ці двоє поліцейських-катів загинули на місці. Окрім того, ще двох поліцейських госпіталізовано – у них тяжкі травми.
Нагадаємо, що у Москві стався вибух автомобіля на вулиці Єлецькій — поранення дістали двоє співробітників ДПС.
Раніше ми також інформували, що у Москві внаслідок вибуху автомобіля 22 грудня загинув начальник управління оперативної підготовки Генштабу Збройних сил РФ, генерал-лейтенант Фаніл Сарваров.
