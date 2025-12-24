Вибух авто в Москві на вулиці Єлецькій — поранені поліцейські

Слідчі дії на місці вибуху. Фото: росЗМІ

Вночі у середу, 24 грудня, в Москві стався вибух автомобіля на вулиці Єлецькій. Внаслідок інциденту поранення дістали двоє співробітників дорожньо-патрульної служби.

Про це повідомляють росЗМІ.

Реклама

Читайте також:

В Москві підірвали автівку з поліцейськими

За словами місцевих мешканців, вибух пролунав поблизу поліцейського відділку. Після цього до місця події оперативно стягнули десятки екіпажів поліції та спеціальної техніки, район було оточено.

У Слідчому комітеті РФ повідомили, що слідчі та криміналісти працюють на місці вибуху, який стався на півдні Москви. За фактом інциденту відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють усі обставини події.

За інформацією російських ЗМІ, невідомий нібито кинув вибуховий пристрій у службовий автомобіль співробітників ДПС.

Зазначимо, що саме на цій локації раніше було ліквідовано генерал-лейтенанта Сарварова. Раніше у ЗМІ повідомляли про вибух автівки і згодом стало відомо, що вона належала генералу.