Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиМодаЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня В Москві знову пролунав вибух, де ліквідували Сарварова

В Москві знову пролунав вибух, де ліквідували Сарварова

Ua ru
Дата публікації: 24 грудня 2025 08:14
Вибух авто в Москві на вулиці Єлецькій — поранені поліцейські
Слідчі дії на місці вибуху. Фото: росЗМІ

Вночі у середу, 24 грудня, в Москві стався вибух автомобіля на вулиці Єлецькій. Внаслідок інциденту поранення дістали двоє співробітників дорожньо-патрульної служби.

Про це повідомляють росЗМІ.

Реклама
Читайте також:

В Москві підірвали автівку з поліцейськими

За словами місцевих мешканців, вибух пролунав поблизу поліцейського відділку. Після цього до місця події оперативно стягнули десятки екіпажів поліції та спеціальної техніки, район було оточено.

У Слідчому комітеті РФ повідомили, що слідчі та криміналісти працюють на місці вибуху, який стався на півдні Москви. За фактом інциденту відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють усі обставини події.

За інформацією російських ЗМІ, невідомий нібито кинув вибуховий пристрій у службовий автомобіль співробітників ДПС. 

Зазначимо, що саме на цій локації раніше було ліквідовано генерал-лейтенанта Сарварова. Раніше у ЗМІ повідомляли про вибух автівки і згодом стало відомо, що вона належала генералу.

теракт вибух Москва Росія поранення
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації