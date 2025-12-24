Видео
Главная Новости дня В Москве снова прогремел взрыв, где ликвидировали Сарварова

В Москве снова прогремел взрыв, где ликвидировали Сарварова

Ua ru
Дата публикации 24 декабря 2025 08:14
Взрыв авто в Москве на улице Елецкой — ранены полицейские
Следственные действия на месте взрыва. Фото: росСМИ

Ночью в среду, 24 декабря, в Москве произошел взрыв автомобиля на улице Елецкой. В результате инцидента ранения получили двое сотрудников дорожно-патрульной службы.

Об этом сообщают росСМИ.

Читайте также:

В Москве взорвали машину с полицейскими

По словам местных жителей, взрыв прогремел вблизи полицейского участка. После этого к месту происшествия оперативно стянули десятки экипажей полиции и специальной техники, район был оцеплен.

В Следственном комитете РФ сообщили, что следователи и криминалисты работают на месте взрыва, который произошел на юге Москвы. По факту инцидента открыто уголовное производство. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

По информации российских СМИ, неизвестный якобы бросил взрывное устройство в служебный автомобиль сотрудников ДПС.

Отметим, что именно на этой локации ранее был ликвидирован генерал-лейтенант Сарваров. Ранее в СМИ сообщали о взрыве машины и впоследствии стало известно, что она принадлежала генералу.

теракт взрыв Москва Россия ранение
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
