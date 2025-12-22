Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиМодаЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У Москві підтвердили смерть генерала від підриву авто — подробиці

У Москві підтвердили смерть генерала від підриву авто — подробиці

Ua ru
Дата публікації: 22 грудня 2025 09:49
У Москві загинув генерал-лейтенант Генштабу ЗС Росії Фаніл Сарваров
Обстеження підірваної автівки. Фото: росЗМІ

У Москві внаслідок вибуху автомобіля у понеділок, 22 грудня, загинув начальник управління оперативної підготовки Генерального штабу Збройних сил Росії генерал-лейтенант Фаніл Сарваров. Інформацію про його смерть підтвердили у Слідчому комітеті РФ.

Про це повідомляють росЗМІ.

Реклама
Читайте також:

В Росії підтвердили загибель генерал-майора Фаніла Сарварова

За даними російського слідства, під днищем автомобіля, яким користувався військовий, було закладено вибуховий пристрій. Вибух стався вранці, внаслідок чого Сарваров отримав тяжкі травми і помер.

Фаніл Сарваров
Фаніл Сарваров. Фото: росЗМІ

Кримінальне провадження відкрили за статтями про вбивство, вчинене загальнонебезпечним способом, а також незаконний обіг вибухових речовин.

Вибух Москва
Слідчі дії. Фото: росЗМІ
Фаніл Сарваров
Підірвана автівка. Фото: росЗМІ

Фаніл Сарваров обіймав посаду начальника управління оперативної підготовки Генштабу ЗС РФ. За відкритими даними, раніше він брав участь у бойових діях у Чечні, Південній Осетії та Сирії.

У Слідчому комітеті Росії заявили, що наразі опрацьовуються різні версії події.

"Порушено кримінальну справу. Триває огляд місця події. Слідством відпрацьовуються різні версії вбивства. Однією з них є версія, пов'язана з організацією злочину українськими спецслужбами", — заявили в СК РФ.

Водночас українська сторона офіційно цю інформацію не коментувала.

Раніше низка телеграм-каналів повідомляла про поранення генерал-майора Фаніла Сарварова під час вибуху автомобіля в Москві. Однак згодом російські слідчі уточнили, що йдеться саме про загибель.

російські війська вибух Москва Росія генерал
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації