У Москві загинув генерал-лейтенант Генштабу ЗС Росії Фаніл Сарваров

Обстеження підірваної автівки. Фото: росЗМІ

У Москві внаслідок вибуху автомобіля у понеділок, 22 грудня, загинув начальник управління оперативної підготовки Генерального штабу Збройних сил Росії генерал-лейтенант Фаніл Сарваров. Інформацію про його смерть підтвердили у Слідчому комітеті РФ.

Про це повідомляють росЗМІ.

Реклама

Читайте також:

В Росії підтвердили загибель генерал-майора Фаніла Сарварова

За даними російського слідства, під днищем автомобіля, яким користувався військовий, було закладено вибуховий пристрій. Вибух стався вранці, внаслідок чого Сарваров отримав тяжкі травми і помер.

Фаніл Сарваров. Фото: росЗМІ

Кримінальне провадження відкрили за статтями про вбивство, вчинене загальнонебезпечним способом, а також незаконний обіг вибухових речовин.

Слідчі дії. Фото: росЗМІ

Підірвана автівка. Фото: росЗМІ

Фаніл Сарваров обіймав посаду начальника управління оперативної підготовки Генштабу ЗС РФ. За відкритими даними, раніше він брав участь у бойових діях у Чечні, Південній Осетії та Сирії.

У Слідчому комітеті Росії заявили, що наразі опрацьовуються різні версії події.

"Порушено кримінальну справу. Триває огляд місця події. Слідством відпрацьовуються різні версії вбивства. Однією з них є версія, пов'язана з організацією злочину українськими спецслужбами", — заявили в СК РФ.

Водночас українська сторона офіційно цю інформацію не коментувала.

Раніше низка телеграм-каналів повідомляла про поранення генерал-майора Фаніла Сарварова під час вибуху автомобіля в Москві. Однак згодом російські слідчі уточнили, що йдеться саме про загибель.