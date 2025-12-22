В Москве погиб генерал-лейтенант Генштаба ВС России Фанил Сарваров

Обследование взорванной машины. Фото: росСМИ

В Москве в результате взрыва автомобиля в понедельник, 22 декабря, погиб начальник управления оперативной подготовки Генерального штаба Вооруженных сил России генерал-лейтенант Фанил Сарваров. Информацию о его смерти подтвердили в Следственном комитете РФ.

Об этом сообщают росСМИ.

Реклама

Читайте также:

В России подтвердили гибель генерал-майора Фанила Сарварова

По данным российского следствия, под днищем автомобиля, которым пользовался военный, было заложено взрывное устройство. Взрыв произошел утром, в результате чего Сарваров получил тяжелые травмы и скончался.

Фанил Сарваров. Фото: росСМИ

Уголовное производство открыли по статьям об убийстве, совершенном общеопасным способом, а также незаконном обороте взрывчатых веществ.

Следственные действия. Фото: росСМИ

Взорванная машина. Фото: росСМИ

Фанил Сарваров занимал должность начальника управления оперативной подготовки Генштаба ВС РФ. По открытым данным, ранее он участвовал в боевых действиях в Чечне, Южной Осетии и Сирии.

В Следственном комитете России заявили, что сейчас прорабатываются различные версии произошедшего.

"Возбуждено уголовное дело. Продолжается осмотр места происшествия. Следствием отрабатываются различные версии убийства. Одной из них является версия, связанная с организацией преступления украинскими спецслужбами", — заявили в СК РФ.

В то же время украинская сторона официально эту информацию не комментировала.

Ранее ряд телеграм-каналов сообщал о ранении генерал-майора Фанила Сарварова при взрыве автомобиля в Москве. Однако впоследствии российские следователи уточнили, что речь идет именно о гибели.