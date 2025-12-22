Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыМодаЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В Москве подтвердили смерть генерала от подрыва авто — детали

В Москве подтвердили смерть генерала от подрыва авто — детали

Ua ru
Дата публикации 22 декабря 2025 09:49
В Москве погиб генерал-лейтенант Генштаба ВС России Фанил Сарваров
Обследование взорванной машины. Фото: росСМИ

В Москве в результате взрыва автомобиля в понедельник, 22 декабря, погиб начальник управления оперативной подготовки Генерального штаба Вооруженных сил России генерал-лейтенант Фанил Сарваров. Информацию о его смерти подтвердили в Следственном комитете РФ. 

Об этом сообщают росСМИ.

Реклама
Читайте также:

В России подтвердили гибель генерал-майора Фанила Сарварова

По данным российского следствия, под днищем автомобиля, которым пользовался военный, было заложено взрывное устройство. Взрыв произошел утром, в результате чего Сарваров получил тяжелые травмы и скончался.

Фаніл Сарваров
Фанил Сарваров. Фото: росСМИ

Уголовное производство открыли по статьям об убийстве, совершенном общеопасным способом, а также незаконном обороте взрывчатых веществ.

Вибух Москва
Следственные действия. Фото: росСМИ
Фаніл Сарваров
Взорванная машина. Фото: росСМИ

Фанил Сарваров занимал должность начальника управления оперативной подготовки Генштаба ВС РФ. По открытым данным, ранее он участвовал в боевых действиях в Чечне, Южной Осетии и Сирии.

В Следственном комитете России заявили, что сейчас прорабатываются различные версии произошедшего.

"Возбуждено уголовное дело. Продолжается осмотр места происшествия. Следствием отрабатываются различные версии убийства. Одной из них является версия, связанная с организацией преступления украинскими спецслужбами", — заявили в СК РФ.

В то же время украинская сторона официально эту информацию не комментировала.

Ранее ряд телеграм-каналов сообщал о ранении генерал-майора Фанила Сарварова при взрыве автомобиля в Москве. Однако впоследствии российские следователи уточнили, что речь идет именно о гибели.

российские войска взрыв Москва Россия генерал
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации