Главная Новости дня В Москве убили полицейских, которые пытали украинских пленных

В Москве убили полицейских, которые пытали украинских пленных

Ua ru
Дата публикации 24 декабря 2025 13:27
В Москве ликвидировали полицейских, которые участвовали в пытках украинских пленных
Следственные действия РФ на месте ликвидации полицейских. Фото: росСМИ

В ночь на 24 декабря в Москве на улице Елецкой были ликвидированы двое сотрудников МВД РФ. Они были причастны к пыткам украинских военнопленных.

Об этом сообщают источники Новости.LIVE в ГУР МО Украины.

Читайте также:

Возмездие за военные преступления

Известно, что в ночь на 24 декабря в Москве было ликвидировано двух российских полицейских. Они принимали участие в войне против Украины в составе оккупационной российской армии и пытали украинских военнопленных. Около часа ночи местный житель, который был не согласен с агрессивной политикой РФ, ликвидировал их.

Есть доказательства причастности этих двух сотрудников российского МВД к пыткам украинских военнопленных. Такие действия систематически совершают российские захватчики, игнорируя Женевские конвенции и правила и обычаи войны.

По информации источника в военной разведке, мужчина подошел к автомобилю российской полиции, который стоял возле полицейского участка, и бросил в окно машины взрывпакет. Прозвучал взрыв, в результате чего эти двое полицейских-катов погибли на месте. Кроме того, еще двое полицейских госпитализированы — у них тяжелые травмы.

Напомним, что в Москве произошел взрыв автомобиля на улице Елецкой — ранения получили двое сотрудников ДПС.

Ранее мы также информировали, что в Москве в результате взрыва автомобиля 22 декабря погиб начальник управления оперативной подготовки Генштаба Вооруженных сил РФ, генерал-лейтенант Фанил Сарваров.

Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
