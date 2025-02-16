Зустріч міністрів МЗС Євросоюзу розпочалась у Мюнхені

Зустріч очільників МЗС ЄС у Мюнхені. Фото: Новини.LIVE

У Мюнхені розпочався завершальний третій день безпекової конференції. Відбулась зустріч міністрів закордонних справ ЄС з представницею Євросоюзу Каєю Каллас.

Про це повідомляє кореспондента Новини.LIVE Галина Остаповець в неділю, 16 лютого.

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Зустріч міністрів МЗС Євросоюзу

Під час зустрічі міністри мають обговорити прискорення вступу Балкан до Європейського Союзу. Також йтиметься про безпеку та конкурентоспроможність Європи.

Зустріч посадовців прокоментував очільник МЗС Естонії Маргус Цакхна. Він запевнив у допомозі Україні у війні з РФ.

"Існує чітке розуміння необхідності подальшої підтримки України, посилення тиску на Росію та зміцнення обороноздатності Європи. Ми будемо продовжувати рухатися вперед", — зазначив Цакхна.

Повідомлення Маргуса Цакхна. Фото: скриншот

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський зазначив, що Мюнхенська безпекова конференція цьогоріч була дуже насиченою. Він додав, що Європа наразі готує проєкти підтримки України.

В рамках Мюнхенської безпекової конференції 15 лютого міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрівся з китайською делегацією. Представників КНР запросили відвідати Україну.