Встреча министров МИД Евросоюза началась в Мюнхене

Встреча руководителей МИД ЕС в Мюнхене. Фото: Новини.LIVE

В Мюнхене начался завершающий третий день конференции по безопасности. Состоялась встреча министров иностранных дел ЕС с представительницей Евросоюза Каей Каллас.

Об этом сообщает корреспондента Новини.LIVE Галина Остаповец в воскресенье, 16 февраля.

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Во время встречи министры должны обсудить ускорение вступления Балкан в Европейский Союз. Также речь пойдет о безопасности и конкурентоспособности Европы.

Встречу чиновников прокомментировал глава МИД Эстонии Маргус Цакхна. Он заверил в помощи Украине в войне с РФ.

"Существует четкое понимание необходимости дальнейшей поддержки Украины, усиление давления на Россию и укрепление обороноспособности Европы. Мы будем продолжать двигаться вперед", — отметил Цакхна.

Сообщение Маргуса Цакхна. Фото: скриншот

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Мюнхенская конференция по безопасности в этом году была очень насыщенной. Он добавил, что Европа сейчас готовит проекты поддержки Украины.

В рамках Мюнхенской конференции по безопасности 15 февраля министр иностранных дел Украины Андрей Сибига встретился с китайской делегацией. Представителей КНР пригласили посетить Украину.