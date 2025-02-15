Українська делегація зустрілася з представниками Китаю у Мюнхені — голова МЗС Сибіга запросив в Україну

Делегація України під час зустрічі з представниками Китаю. Фото: Новини.LIVE

У суботу, 15 лютого, на полях Мюнхенської безпекової конференції міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів зустріч з китайською делегацією. Представників КНР запросили відвідати Україну.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE з Мюнхена.

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Деталі зустрічі

За словами Сибіги, візит представників КНР до Києва дозволить детальніше обговорити шляхи досягнення стійкого та справедливого миру для України.

"Ще раз, публічно, перед представниками ЗМІ, хочу запросити вас відвідати Україну в будь-який зручний для вас спосіб і у зручний час. Це буде дуже важливо для нас, і нам обов’язково потрібно отримати можливість глибше обговорити шляхи досягнення тривалого та справедливого миру для України", — сказав очільник українського МЗС.

Також дипломат зазначив позитивну тенденцію у відновленні політичного діалогу між Україною та Китаєм.

"Нам потрібна ваша підтримка, і я сподіваюся, що сьогоднішня зустріч стане ще одним кроком до активізації двосторонніх відносин між нашими країнами. Ми раді зазначити позитивну тенденцію до відновлення політичного діалогу між нашими державами у 2024 році", — підсумував Сибіга.

Нагадаємо, китайські посадовці запропонували команді президента США Дональда Трампа організувати зустріч із російським лідером Володимиром Путіним. При цьому участь Президента України Володимира Зеленського у переговорах не передбачалася.

Раніше Президент США Дональд Трамп оголосив про свій намір зустрітися з лідером Китаю Сі Цзіньпіном і президентом Росії Володимиром Путіним.