Украинская делегация встретилась с представителями Китая в Мюнхене — глава МИД Сибига пригласил в Украину

Делегация Украины во время встречи с представителями Китая. Фото: Новини.LIVE

В субботу, 15 февраля, на полях Мюнхенской конференции по безопасности министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел встречу с китайской делегацией. Представителей КНР пригласили посетить Украину.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE из Мюнхена.

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Детали встречи

По словам Сибиги, визит представителей КНР в Киев позволит подробнее обсудить пути достижения устойчивого и справедливого мира для Украины.

"Еще раз, публично, перед представителями СМИ, хочу пригласить вас посетить Украину в любой удобный для вас способ и в удобное время. Это будет очень важно для нас, и нам обязательно нужно получить возможность глубже обсудить пути достижения длительного и справедливого мира для Украины", — сказал глава украинского МИД.

Также дипломат отметил положительную тенденцию в восстановлении политического диалога между Украиной и Китаем.

"Нам нужна ваша поддержка и я надеюсь, что сегодняшняя встреча станет еще одним шагом к активизации двусторонних отношений между нашими странами. Мы рады отметить положительную тенденцию к восстановлению политического диалога между нашими государствами в 2024 году", — подытожил Сибига.

Напомним, китайские чиновники предложили команде президента США Дональда Трампа организовать встречу с российским лидером Владимиром Путиным. При этом участие Президента Украины Владимира Зеленского в переговорах не предусматривалось.

Ранее Президент США Дональд Трамп объявил о своем намерении встретиться с лидером Китая Си Цзиньпином и президентом России Владимиром Путиным.