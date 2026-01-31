Відео
Головна Новини дня У Мінцифри спростували інформацію про кібератаку на енергетику

У Мінцифри спростували інформацію про кібератаку на енергетику

Дата публікації: 31 січня 2026 14:07
У Мінцифри спростували інформацію про кібератаку під час аварії в енергосистемі
Енергетики. Фото: ДТЕК

У Міністерстві цифрової трансформації України прокоментували аварійну ситуацію в енергосистемі у суботу, 31 січня. Там спростували інформацію про кібератаку.

Про це пресслужба відомства повідомила у Telegram.

Читайте також:

Аварійна ситуація в енергетиці України 31 січня

"Як озвучив Президент, аварія сталася через технологічні причини на лініях між енергосистемами України та Молдови", — йдеться у повідомленні.

У Мінцифри зауважили, що українська енергосистема реагує. Наразі тривають відновлювальні роботи.

Завданням є стабілізація ситуації найближчим часом.

Допис Мінцифри. Фото: скриншот

Нагадаємо, міністр енергетики Денис Шмигаль пояснив, чому сталося масштабне вимкнення світла в Україні 31 січня.

А український лідер Володимир Зеленський заявив, що наразі тривають відновлювальні роботи.

Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
