В Минцифры опровергли информацию о кибератаке во время аварии в энергосистеме

В Министерстве цифровой трансформации Украины прокомментировали аварийную ситуацию в энергосистеме в субботу, 31 января. Там опровергли информацию о кибератаке.

Об этом пресс-служба ведомства сообщила в Telegram.

"Как озвучил Президент, авария произошла по технологическим причинам на линиях между энергосистемами Украины и Молдовы", — говорится в сообщении.

В Минцифры отметили, что украинская энергосистема реагирует. Сейчас продолжаются восстановительные работы.

Задачей является стабилизация ситуации в ближайшее время.

Напомним, министр энергетики Денис Шмыгаль объяснил, почему произошло масштабное отключение света в Украине 31 января.

А украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что сейчас продолжаются восстановительные работы.