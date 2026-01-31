В Минцифры опровергли информацию о кибератаке во время аварии в энергосистеме

В Минцифры опровергли информацию о кибератаке на энергетику
В Министерстве цифровой трансформации Украины прокомментировали аварийную ситуацию в энергосистеме в субботу, 31 января. Там опровергли информацию о кибератаке.
Об этом пресс-служба ведомства сообщила в Telegram.
Аварийная ситуация в энергетике Украины 31 января
"Как озвучил Президент, авария произошла по технологическим причинам на линиях между энергосистемами Украины и Молдовы", — говорится в сообщении.
В Минцифры отметили, что украинская энергосистема реагирует. Сейчас продолжаются восстановительные работы.
Задачей является стабилизация ситуации в ближайшее время.
Напомним, министр энергетики Денис Шмыгаль объяснил, почему произошло масштабное отключение света в Украине 31 января.
А украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что сейчас продолжаются восстановительные работы.
