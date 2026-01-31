Видео
В Минцифры опровергли информацию о кибератаке на энергетику

В Минцифры опровергли информацию о кибератаке на энергетику

Ua ru
Дата публикации 31 января 2026 14:07
В Минцифры опровергли информацию о кибератаке во время аварии в энергосистеме
Энергетики. Фото: ДТЭК

В Министерстве цифровой трансформации Украины прокомментировали аварийную ситуацию в энергосистеме в субботу, 31 января. Там опровергли информацию о кибератаке.

Об этом пресс-служба ведомства сообщила в Telegram.

Читайте также:

Аварийная ситуация в энергетике Украины 31 января

"Как озвучил Президент, авария произошла по технологическим причинам на линиях между энергосистемами Украины и Молдовы", — говорится в сообщении.

В Минцифры отметили, что украинская энергосистема реагирует. Сейчас продолжаются восстановительные работы.

Задачей является стабилизация ситуации в ближайшее время.

null
Пост Минцифры. Фото: скриншот

Напомним, министр энергетики Денис Шмыгаль объяснил, почему произошло масштабное отключение света в Украине 31 января.

А украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что сейчас продолжаются восстановительные работы.

Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
