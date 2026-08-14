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Головна Новини дня У Міноборони пообіцяли РФ спекотну зиму у відповідь на погрози

У Міноборони пообіцяли РФ спекотну зиму у відповідь на погрози

Ua ru
Дата публікації: 14 серпня 2026 20:02
Птахи літять в горящі краї: в Міноборони відповіли на загрози РФ
Військовослужбовець із БПЛА. Фото: Міноборони

Міністерство оборони України висміяло  погрози російського військового відомства щодо атак безпілотниками та опублікувало симетричну відповідь. На погрозливий російський пост із написом "Як сніг на голову" міністерство відповіло мемом із власними дронами-камікадзе на тлі палаючої інфраструктури ворога. У відомстві натякнули, що майбутня зима для росіян буде дуже спекотною.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на допис Міністерства оборони України.

Лаконічна відповідь Міноборони

Міністерство оборони України оприлюднило зображення українських безпілотників на тлі палаючих об'єктів та відповіло росіянам: "В холод птахи летять в гарячі краї". У дописі Міноборони також лаконічно додали: "Зима буде спекотною".

У Міноборони пообіцяли РФ спекотну зиму у відповідь на погрози - фото 1
Відповідь на погрози РФ. Фото: Міноборони
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Як раніше повідомляли Новини.LIVE, після "жарту" Міноборони РФ про "заморозку" України, українці відповіли цілою серією мемівНа них зображені українські дрони, ракети та палаючі російські НПЗ.

Також ми писали, що президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готує асиметричні контрзаходи на військові плани РФ. Він зазначив, що Україна оперативно коригує пріоритети у далекобійних ударах для досягнення всіх необхідних цілей. 

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Ще ми повідомляли, що прямі збитки України від агресії РФ вже перевищили 1 трильйон доларів. Такі дані оприлюднив радник Міністерства закордонних справ України Микола Юрлов в ефірі Ранок.LIVE. Але обсяг підсанкційних російських активів, оцінюється лише у 300 млрд доларів. 

ЗСУ меми обстріли удари по РФ
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов

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