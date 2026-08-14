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Головна Новини дня Російські погрози заморозити Україну: меми та реакція українців

Російські погрози заморозити Україну: меми та реакція українців

Ua ru
Дата публікації: 14 серпня 2026 17:29
Російські погрози заморозити Україну: меми та реакція українців
Військовослужбовець ЗСУ із дроном. Фото: Сили безпілотних систем

Українці висміяли чергові зимові погрози Міністерства оборони Росії, яке на своєму офіційному каналі опублікувало цинічний пост із дроном-камікадзе і написом "Як сніг на голову". У відповідь на це користувачі соцмереж, а також ЗСУ створили серію влучних мемів про те, що чекає на РФ найближчим часом.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на соцмережі. 

Українська відповідь на погрози Росії

У Стратегічному командуванні ЗСУ швидко відреагували на погрози ворога, опублікувавши у відповідь фото із палаючим нафтопереробним заводом та лаконічним написом "Зігріємося вогнем російських НПЗ". 

Російські погрози заморозити Україну: меми та реакція українців - фото 1
Відповідь ЗСУ на погрози Росії. Фото: Стратком ЗСУ

Крім того, після "мема" Міноборони РФ про "заморозку" України у мережі зʼявилася ціла серія відповідей від користувачів соцмереж — з українськими дронами, ракетами та палаючими російськими НПЗ.

Російські погрози заморозити Україну: меми та реакція українців - фото 2
Українські меми у відповідь на погрози Росії. Фото: соцмережі
Російські погрози заморозити Україну: меми та реакція українців - фото 3
Українські меми у відповідь на погрози Росії. Фото: соцмережі
Російські погрози заморозити Україну: меми та реакція українців - фото 4
Українські меми у відповідь на погрози Росії. Фото: соцмережі
Російські погрози заморозити Україну: меми та реакція українців - фото 5
Українські меми у відповідь на погрози Росії. Фото: соцмережі
Російські погрози заморозити Україну: меми та реакція українців - фото 6
Українські меми у відповідь на погрози Росії. Фото: соцмережі

Як писали Новини.LIVE раніше, українськи воїни своїми далекобійними ударами вже завдають РФ значної шкоди. Наявність такого впливу на Росію змушує Кремль реагувати на це, зокрема міжнародними заявами.

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Також ми писали, що російські удари по Україні призводять до значних руйнувань цивільних об'єктів. Президент України Володимир Зеленський заявив, що кожну добу на Україну летить 220 КАБів та звернувся до світових лідерів. 

соцмережі меми обстріли Росія
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов

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