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Главная Новости дня Угрозы России заморозить Украину: мемы и реакция украинцев

Угрозы России заморозить Украину: мемы и реакция украинцев

Ua ru
Дата публикации 14 августа 2026 17:29
Угрозы России заморозить Украину: мемы и реакция украинцев
Военнослужащий ВСУ с дроном. Фото: Силы беспилотных систем

Украинцы высмеяли очередные зимние угрозы Министерства обороны России, которое на своем официальном канале опубликовало циничный пост с дроном-камикадзе и надписью "Как снег на голову". В ответ на это пользователи соцсетей, а также ВСУ создали серию метких мемов о том, что ждет РФ в ближайшее время.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на соцсети.

Украинский ответ на угрозы России

В Стратегическом командовании ВСУ быстро отреагировали на угрозы врага, опубликовав в ответ фото с горящим нефтеперерабатывающим заводом и лаконичной надписью "Согреемся огнем российских НПЗ".

Угрозы России заморозить Украину: мемы и реакция украинцев - фото 1
Ответ ВСУ на угрозы России. Фото: Стратком ВСУ

Кроме того, после "мема" Минобороны РФ о "заморозке" Украины в сети появилась целая серия ответов от пользователей соцсетей — с украинскими дронами, ракетами и горящими российскими НПЗ.

Угрозы России заморозить Украину: мемы и реакция украинцев - фото 2
Украинские мемы в ответ на угрозы России. Фото: соцсети
Угрозы России заморозить Украину: мемы и реакция украинцев - фото 3
Украинские мемы в ответ на угрозы России. Фото: соцсети
Угрозы России заморозить Украину: мемы и реакция украинцев - фото 4
Украинские мемы в ответ на угрозы России. Фото: соцсети
Угрозы России заморозить Украину: мемы и реакция украинцев - фото 5
Украинские мемы в ответ на угрозы России. Фото: соцсети
Угрозы России заморозить Украину: мемы и реакция украинцев - фото 6
Украинские мемы в ответ на угрозы России. Фото: соцсети

Как ранее сообщали Новини.LIVE, украинские военные своими дальнобойными ударами уже наносят РФ значительный ущерб. Наличие такого давления на Россию вынуждает Кремль реагировать на это, в частности, международными заявлениями.

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Также мы писали, что российские удары по Украине приводят к значительным разрушениям гражданских объектов. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ежесуточно на Украину летит 220 КАБ, и обратился к мировым лидерам.

соцсети мемы обстрелы Россия
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов

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