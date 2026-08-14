Збитки України від агресії РФ з 2014 року перевищили 1,1 трильйони доларів

Наслідки обстрілу Харківщини. Фото: ДСНС

Міжнародний Реєстр збитків готується до масштабного розширення своєї діяльності для фіксації абсолютно всіх наслідків російської агресії. До кінця поточного року фахівці планують повністю відкрити для громадян та бізнесу можливість подавати скарги за будь-якими категоріями руйнувань. Очікується, що загальна кількість звернень від постраждалих українців може сягнути кількох мільйонів.

Про це заявив радник Міністерства закордонних справ України Микола Юрлов в ефірі Ранок.LIVE.

Величезні обсяги майбутніх звернень

За його словами, створення єдиної міжнародної бази для збору доказів руйнувань розпочалося кілька років тому, і зараз система вже обробляє перші масиви даних.

"У грудні ми закінчили розробку Конвенції про створення комісії, яка буде розглядати заяви і присуджувати компенсації. Зараз ми почали роботу над найскладнішим питанням, Компенсаційним фондом. Тобто, це джерело, з якого безпосередньо будуть виплачуватися компенсації за збитки, втрати і шкоду, завдану російською аресією", — повідомив Микола Юрлов.

Для запуску нових категорій необхідно забезпечити відповідну цифрову інфраструктуру та кібербезпеку.

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"Україна планує відкрити всі категорії для подання заяв до кінця 2026 року", — розповів Микола Юрлов.

Наразі сума загальних фінансових збитків, яких зазнала наша держава через тривалі бойові дії, є колосальною та продовжує щодня зростати. При цьому наявних закордонних ресурсів ворога поки що недостатньо для повного покриття всіх завданих матеріальних втрат.

За словами Миколи Юрлова, загальні збитки України від повномасштабної агресії оцінюються у 667 млрд доларів, а якщо рахувати від початку агресії РФ у 2014 році — понад 1,1 трлн доларів. При цьому обсяг російських активів, які перебувають під санкціями, оцінюється приблизно лише у 300 млрд доларів.

Як писали Новини.LIVE раніше, масовані російські повітряні удари щодня призводять до колосальних руйнувань цивільних об'єктів. Президент України Володимир Зеленський звернувся до світових лідерів та заявив, що кожну добу на Україну летить 220 КАБів.

Також Новини.LIVE повідомляли про проблеми, з якими стикаються регіони країни через системні обстріли критичної інфраструктури. Заступник начальника ГУР МО генерал-майор Вадим Скібіцький повідомляв, що пріоритетними цілями для російських повітряних атак наразі є об'єкти українського оборонно-промислового комплексу. Також РФ розглядає в якості цілей вузлові залізничні станції, великі паливні бази, а також портові споруди та цивільне судноплавство в Чорному морі.