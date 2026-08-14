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Главная Новости дня Убытки Украины от агрессии РФ превысили триллион долларов

Убытки Украины от агрессии РФ превысили триллион долларов

Ua ru
Дата публикации 14 августа 2026 14:53
Убытки Украины от агрессии РФ с 2014 года превысили 1,1 триллиона долларов
Последствия обстрела Харьковской области. Фото: ГСЧС

Международный реестр убытков готовится к масштабному расширению своей деятельности с целью фиксации абсолютно всех последствий российской агрессии. До конца текущего года специалисты планируют полностью открыть для граждан и бизнеса возможность подавать жалобы по любым категориям разрушений. Ожидается, что общее количество обращений от пострадавших украинцев может достичь нескольких миллионов.

Об этом заявил советник Министерства иностранных дел Украины Николай Юрлов в эфире программы Ранок.LIVE.

Огромные объемы будущих обращений

По его словам, создание единой международной базы для сбора доказательств разрушений началось несколько лет назад, и сейчас система уже обрабатывает первые массивы данных.

"В декабре мы завершили разработку Конвенции о создании комиссии, которая будет рассматривать заявления и присуждать компенсации. Сейчас мы приступили к работе над самым сложным вопросом — Компенсационным фондом. То есть это источник, из которого непосредственно будут выплачиваться компенсации за убытки, потери и вред, причиненный российской агрессией", — сообщил Николай Юрлов.

Для запуска новых категорий необходимо обеспечить соответствующую цифровую инфраструктуру и кибербезопасность.

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"Украина планирует открыть все категории для подачи заявлений до конца 2026 года", — рассказал Николай Юрлов.

На данный момент сумма общих финансовых убытков, понесенных нашим государством в результате длительных боевых действий, является колоссальной и продолжает ежедневно расти. При этом имеющихся зарубежных ресурсов у врага пока недостаточно для полного покрытия всех нанесенных материальных потерь.

По словам Николая Юрлова, общие убытки Украины от полномасштабной агрессии оцениваются в 667 млрд долларов, а если считать с начала агрессии РФ в 2014 году — более 1,1 трлн долларов. При этом объем российских активов, находящихся под санкциями, оценивается примерно лишь в 300 млрд долларов.

Как ранее писали Новини.LIVE, массированные российские авиаудары ежедневно приводят к колоссальным разрушениям гражданских объектов. Президент Украины Владимир Зеленский обратился к мировым лидерам и заявил, что каждые сутки на Украину летит 220 кассетных бомб.

Также мы сообщали о проблемах, с которыми сталкиваются регионы страны из-за систематических обстрелов критически важной инфраструктуры. Заместитель начальника ГУР МО генерал-майор Вадим Скибицкий сообщал, что приоритетными целями для российских воздушных атак являются объекты украинского оборонно-промышленного комплекса. Кроме того, РФ рассматривает в качестве целей узловые железнодорожные станции, крупные топливные базы, а также портовые сооружения и гражданское судоходство в Чёрном море.

обстрелы война в Украине разрушения репарации
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов

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