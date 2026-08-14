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В Минобороны пообещали РФ жаркую зиму в ответ на угрозы

Ua ru
Дата публикации 14 августа 2026 20:02
Птицы улетают в горящие края: в Минобороны ответили на угрозы РФ
Военнослужащий с БПЛА. Фото: Минобороны

Министерство обороны Украины высмеяло угрозы российского военного ведомства об атаках беспилотниками и опубликовало симметричный ответ. На угрожающий российский пост с надписью "Как снег на голову" министерство ответило мемом со своими дронами-камикадзе на фоне горящей инфраструктуры врага. В ведомстве намекнули, что предстоящая зима для россиян будет очень жаркой.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Министерства обороны Украины.

Лаконичный ответ Минобороны

Министерство обороны Украины опубликовало изображение украинских беспилотников на фоне горящих объектов и ответило россиянам: "В холод птицы летят в жаркие края". В сообщении Минобороны также лаконично добавили: "Зима будет жаркой".

В Минобороны пообещали РФ жаркую зиму в ответ на угрозы - фото 1
Ответ на угрозы РФ. Фото: Минобороны
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Как ранее сообщали Новини.LIVE, после «шутки» Минобороны РФ о заморозке Украины украинцы ответили целой серией мемов. На них изображены украинские дроны, ракеты и горящие российские НПЗ.

Также мы писали, что президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готовит асимметричные контрмеры в ответ на военные планы РФ. Он отметил, что Украина оперативно корректирует приоритеты в дальнобойных ударах для достижения всех необходимых целей.

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Также мы писали, что прямые убытки Украины от агрессии РФ уже превысили 1 триллион долларов. Такие данные обнародовал советник Министерства иностранных дел Украины Николай Юрлов в эфире Ранок.LIVE. Однако объем подсанкционных российских активов оценивается лишь в 300 млрд долларов.

ВСУ мемы обстрелы удары по РФ
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов

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