Припинення контракту Безрукової з ОАЗ — у Міноборони дали коментар

Брифінг Міноборони. Фото: Новини.LIVE/Олександр Саюн

У Міністерстві оборони України прокоментували ситуацію з керівництвом Агенції оборонних закупівель. Відповідаючи на питання журналістів, у відомстві висловили думку стосовно інциденту з Мариною Безруковою.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE Олександр Саюн з брифінгу Міноборони у п'ятницю, 31 січня.

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Ситуація навколо Агенції оборонних закупівель

Перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк зазначив, що сьогоднішнім днем Безрукова була звільнена з посади керівника держпідприємства, а на її місце призначили тимчасового виконувача обов'язків Арсена Жумаділова. За його словами, це було зроблено, аби не допустити подальшого провалу забезпечення Сил оборони необхідними товарами оборонного призначення.

Він розповів, що на відміну від Агенції держзакупівель, інше держпідприємство "Оператор державного тилу" працює доволі якісно та ефективно, а АОЗ — мала великий провал.

"У кінці 2024 року проблема переросла в якусь медійну чи політичну площину, не щодо структури, а щодо особи керівника агенції. Ніхто не збирається припиняти функціонування цих двох підприємств, а лише хочемо зробити з них ефективні органи, аби виконували ту задачу, яка на них покладається", — зауважив Гаврилюк.

Також він додав, що Міноборони практично складає 80% від усього бюджету, який спрямовується на Сили оборони — близько 1,5 трильйона гривень в цілому, серед яких понад 400 мільярдів були виділені на закупівлю військової техніки, її ремонту та утримання.

"І ми не можемо допустити зниження щомісячного забезпечення потреб ЗСУ в рівномірному і своєчасному постачанні для утримання та стабілізації лінії фронту та створення подальших дій у здобутті перемоги", — наголосив заступник міністра.

А начальник Тилу Командування Сил логістики ЗСУ Сергій Булавко пояснив, що рішення про непродовження контракту з Безруковою спрямоване на те, аби не допустити зриву постачання озброєння і техніки відповідно до завдань, які визначаються Верховним Головнокомандувачем.

"Що стосується Безрукової можу сказати, міністерство намагається уникнути такого ж провалу у постачанні, як це було у 2024 році", — додав він.

Коментар щодо Безрукової

У відомстві зазначили, що не є правоохоронними органами, аби здійснювати якісь заходи щодо ситуації з Агенцією. За словами представника МО, з часом правоохоронці дадуть коментар.

"Я думаю, що це було спробою назад захопити держпідприємство, тому що ми практично стали на цей момент і були не ліквідні: як в підписанні контрактів, так і в підписанні відповідних проплат за уже заключеними контрактами", — сказав Гаврилюк.

Нагадаємо, 25 січня Центр протидії корупції звернувся до НАБУ зі звинуваченням в бік міністра оборони Рустема Умєрова. Там заявили про "зловживання службовим становищем" через відмову продовжити контракт з Безруковою.

Згодом НАБУ відкрило провадження стосовно ситуації навколо Агенції оборонних закупівель.

А сьогодні Безрукова закликала Зеленського втрутитися у ситуацію, аби вона була врегульована у правовий спосіб.

Також пресслужба Міноборони повідомила про припинення дії контракту Безрукової сьогодні. Його продовжувати не будуть.