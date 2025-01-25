На Умєрова подали заяву до НАБУ щодо зловживання службовим становищем

Міністр оборони України Рустем Умєров. Фото: МО

Центр протидії корупції подав до Національного антикорупційного бюро заяву про вчинення злочину міністром оборони України Рустемом Умєровим. Його звинувачують у зловживанні службовим становищем.

Про це повідомила пресслужба Центру протидії корупції у Facebook у суботу, 25 січня.

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У ЦПК зазначили, що Умєров відмовився виконувати рішення Наглядової ради Агенції оборонних закупівель стосовно продовження контракту з директором Мариною Безруковою ще на рік. Водночас міністр звільнив двох членів наглядової ради, які за це проголосували — Тараса Чмута і Юрія Джигиря.

"Статутом АОЗ передбачено створення Наглядової ради, тобто в Міноборони, як органу управління відсутні повноваження на непродовження контракту з чинною керівницею АОЗ. Відповідно до п. 7 ч. 1 статті 11–4 Закону "Про управління об’єктами державної власності", така виключна компетенція належить Наглядовій раді", — йдеться у повідомленні.

Закон, який визначає перелік повноважень уповноважених органів управління, зокрема, Міноборони, не надає прав на узурпацію виключних повноважень наглядової ради.

Тому у Центрі протидії корупції вважають рішення Умєрова зловживанням владою та службовим становищем всупереч інтересам міністерства. Там наголосили, що це спричинило тяжкі наслідки для інтересів України та її обороноздатності.

Скриншот допису ЦПК

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