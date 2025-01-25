На Умерова подали заявление в НАБУ о злоупотреблении служебным положением

Министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото: МО

Центр противодействия коррупции подал в Национальное антикоррупционное бюро заявление о совершении преступления министром обороны Украины Рустемом Умеровым. Его обвиняют в злоупотреблении служебным положением.

Об этом сообщила пресс-служба Центра противодействия коррупции в Facebook в субботу, 25 января.

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В ЦПК отметили, что Умеров отказался выполнять решение Наблюдательного совета Агентства оборонных закупок о продлении контракта с директором Мариной Безруковой еще на год. В то же время министр уволил двух членов наблюдательного совета, которые за это проголосовали — Тараса Чмута и Юрия Джигиря.

"Уставом АОЗ предусмотрено создание Наблюдательного совета, то есть у Минобороны как органа управления отсутствуют полномочия на непродление контракта с действующей руководительницей АОЗ. В соответствии с п. 7 ч. 1 статьи 11–4 Закона "Об управлении объектами государственной собственности", такая исключительная компетенция принадлежит Наблюдательному совету", — говорится в сообщении.

Закону, который определяет перечень полномочий уполномоченных органов управления, в частности, Минобороны, не предоставляет прав на узурпацию исключительных полномочий наблюдательного совета.

Поэтому в Центре противодействия коррупции считают решение Умерова злоупотреблением властью и служебным положением вопреки интересам министерства. Там отметили, что это повлекло тяжкие последствия для интересов Украины и ее обороноспособности.

Скриншот поста ЦПК

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