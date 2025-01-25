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Головний психіатр ЗСУ хотів купити віллу в Туреччині, — джерела

25 січня 2025 13:46
Євгенія Брюховецька - редактор
Друзь намагався придбати віллу в Туреччині за 650 тис. євро
Вілла, яку планував купити Друзь. Фото: джерела Новини.LIVE
Євгенія Брюховецька - редактор

Головний психіатр Збройних сил України Олег Друзь, якого нещодавно затримала СБУ, намагався купити віллу у Туреччині у 2024 році та двічі їздив туди. Її вартість становить 650 тисяч євро.

Про це повідомили джерела Новини.LIVE у правоохоронних органах.

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Так, після купівлі чотирьох елітних BMW, трьох квартир і особняка під Києвом психіатр ЗСУ планував придбати ще віллу у Туреччині вартістю 650 тисяч євро за хабарі. Він спілкувався з рієлтором, який пропонував різні варіанти елітного житла.

План вілли, яку хотів купити головний психіатр ЗСУ
Вілла, яку хотів купити Друзь. Фото: джерела Новини.LIVE
Вілла в Туреччині, яку хотів придбати головний психіатр ЗСУ
Вілла всередині. Фото: джерела Новини.LIVE
Друзь спілкувався з рієлтором щодо покупки вілли у Туреччині
Листування з рієлтором. Фото: джерела Новини.LIVE

Для огляду він двічі їздив до Туреччини у 2024 році, де проживає його прийомна донька. Для неї він купив новий гібрид Toyota. Також Друзь не шкодував грошей на власних собак, збудувавши їм розкішний вольєр за 300 тисяч гривень.

Вольєр для собак, на який Друзь витратив 300 тисяч гривень
Вольєр для собак. Фото: джерела Новини.LIVE

З'ясувалося, що його нинішня дружина Ольга Сєдова є росіянкою, але отримала українське громадянство, а син-пасинок досі має російський паспорт, проживаючи у Києві.

Дружина Друзя росіянка за національністю, але отримала паспорт України
Запис про шлюб. Фото: джерела Новини.LIVE
Друзь ледь не придбав віллу в Туреччині за 650 тис євро - фото
Статки Друзя. Фото: джерела Новини.LIVE

Нагадаємо, Друзь також обіймав посаду заступника голови Центральної ВЛК та за чотири роки отримав три мільйони гривень.

Днями йому обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою 60 днів. Також за нього можна внести заставу у розмірі 49 мільйонів гривень. 

Туреччина ЗСУ лікарі психіатр затримання

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14:21 Пенсія у розмірі 10 тис. гривень — що потрібно знати одеситам

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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