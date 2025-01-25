Друзь намагався придбати віллу в Туреччині за 650 тис. євро

Вілла, яку планував купити Друзь. Фото: джерела Новини.LIVE

Головний психіатр Збройних сил України Олег Друзь, якого нещодавно затримала СБУ, намагався купити віллу у Туреччині у 2024 році та двічі їздив туди. Її вартість становить 650 тисяч євро.

Про це повідомили джерела Новини.LIVE у правоохоронних органах.

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Так, після купівлі чотирьох елітних BMW, трьох квартир і особняка під Києвом психіатр ЗСУ планував придбати ще віллу у Туреччині вартістю 650 тисяч євро за хабарі. Він спілкувався з рієлтором, який пропонував різні варіанти елітного житла.

Вілла, яку хотів купити Друзь. Фото: джерела Новини.LIVE

Вілла всередині. Фото: джерела Новини.LIVE

Листування з рієлтором. Фото: джерела Новини.LIVE

Для огляду він двічі їздив до Туреччини у 2024 році, де проживає його прийомна донька. Для неї він купив новий гібрид Toyota. Також Друзь не шкодував грошей на власних собак, збудувавши їм розкішний вольєр за 300 тисяч гривень.

Вольєр для собак. Фото: джерела Новини.LIVE

З'ясувалося, що його нинішня дружина Ольга Сєдова є росіянкою, але отримала українське громадянство, а син-пасинок досі має російський паспорт, проживаючи у Києві.

Запис про шлюб. Фото: джерела Новини.LIVE

Статки Друзя. Фото: джерела Новини.LIVE

Нагадаємо, Друзь також обіймав посаду заступника голови Центральної ВЛК та за чотири роки отримав три мільйони гривень.

Днями йому обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою 60 днів. Також за нього можна внести заставу у розмірі 49 мільйонів гривень.