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Главный психиатр ВСУ хотел купить виллу в Турции, — источники

25 января 2025 13:46
Евгения Брюховецкая - редактор
Друзь пытался приобрести виллу в Турции за 650 тыс. евро
Вилла, которую планировал купить Друзь. Фото: источники Новини.LIVE
Евгения Брюховецкая - редактор

Главный психиатр Вооруженных сил Украины Олег Друзь, которого недавно задержала СБУ, пытался купить виллу в Турции в 2024 году и дважды ездил туда. Ее стоимость составляет 650 тысяч евро.

Об этом сообщили источники Новини.LIVE в правоохранительных органах.

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Состояние Друзя

Так, после покупки четырех элитных BMW, трех квартир и особняка под Киевом психиатр ВСУ планировал приобрести еще виллу в Турции стоимостью 650 тысяч евро за взятки. Он общался с риелтором, который предлагал различные варианты элитного жилья.

План виллы, которую хотел купить главный психиатр ВСУ
Вилла, которую хотел купить Друзь. Фото: источники Новини.LIVE
Вилла в Турции, которую хотел приобрести главный психиатр ВСУ
Вилла внутри. Фото: источники Новини.LIVE
Друзь общался с риелтором относительно покупки виллы в Турции
Переписка с риелтором. Фото: источники Новини.LIVE

Для осмотра он дважды ездил в Турцию в 2024 году, где проживает его приемная дочь. Для нее он купил новый гибрид Toyota. Также Друзь не жалел денег на собственных собак, построив им роскошный вольер за 300 тысяч гривен.

Вольер для собак, на который Друзь потратил 300 тысяч гривен
Вольер для собак. Фото: источники Новини.LIVE

Выяснилось, что его нынешняя жена Ольга Седова является россиянкой, но получила украинское гражданство, а сын-пасынок до сих пор имеет российский паспорт, проживая в Киеве.

Жена Друзя россиянка по национальности, но получила паспорт Украины
Запись о браке. Фото: источники Новини.LIVE
Друзь едва не приобрел виллу в Турции за 650 тыс евро - фото
Статки Друзя. Фото: источники Новини.LIVE

Напомним, Друзь также занимал должность заместителя председателя Центральной ВВК и за четыре года получил три миллиона гривен.

На днях ему избрали меру пресечения в виде удержания под стражей 60 дней. Также за него можно внести залог в размере 49 миллионов гривен. 

Турция ВСУ врачи психиатр задержание

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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