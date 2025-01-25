Друзь пытался приобрести виллу в Турции за 650 тыс. евро

Вилла, которую планировал купить Друзь. Фото: источники Новини.LIVE

Главный психиатр Вооруженных сил Украины Олег Друзь, которого недавно задержала СБУ, пытался купить виллу в Турции в 2024 году и дважды ездил туда. Ее стоимость составляет 650 тысяч евро.

Об этом сообщили источники Новини.LIVE в правоохранительных органах.

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Состояние Друзя

Так, после покупки четырех элитных BMW, трех квартир и особняка под Киевом психиатр ВСУ планировал приобрести еще виллу в Турции стоимостью 650 тысяч евро за взятки. Он общался с риелтором, который предлагал различные варианты элитного жилья.

Вилла, которую хотел купить Друзь. Фото: источники Новини.LIVE

Вилла внутри. Фото: источники Новини.LIVE

Переписка с риелтором. Фото: источники Новини.LIVE

Для осмотра он дважды ездил в Турцию в 2024 году, где проживает его приемная дочь. Для нее он купил новый гибрид Toyota. Также Друзь не жалел денег на собственных собак, построив им роскошный вольер за 300 тысяч гривен.

Вольер для собак. Фото: источники Новини.LIVE

Выяснилось, что его нынешняя жена Ольга Седова является россиянкой, но получила украинское гражданство, а сын-пасынок до сих пор имеет российский паспорт, проживая в Киеве.

Запись о браке. Фото: источники Новини.LIVE

Статки Друзя. Фото: источники Новини.LIVE

Напомним, Друзь также занимал должность заместителя председателя Центральной ВВК и за четыре года получил три миллиона гривен.

На днях ему избрали меру пресечения в виде удержания под стражей 60 дней. Также за него можно внести залог в размере 49 миллионов гривен.