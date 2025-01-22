Мільйони гривень — скільки офіційно заробляв головний психіатр ЗСУ

Гроші, які знайшли в головного психіатра ЗСУ під час обшуків. Фото: СБУ

Головному психіатру ЗСУ Олегу Друзю обирають запобіжний захід. Посадовця підозрюють в незаконному збагаченні, а також декларуванні неправдивої інформації.

Про це повідомляє ТСН в Telegram в середу, 22 січня.

Читайте також:

Суд над головним психіатром ЗСУ

Окрім посади головного психіатра ЗСУ, Друзь також є заступником голови Центральної ВЛК. Як зазначається у повідомленні, він отримав 3 мільйони гривень за чотири роки.

Повідомлення про суд над Олегом Друзем. Фото: скриншот

Зараз суд обирає запобіжний захід для посадовця. Адвокати вважають, що Друзь має бути під домашнім арештом. Фото з "килимом" з грошей, яке розлетілось мережею, захисники посадовця вважають фейковим. Мовляв, світлину зробили за допомогою штучного інтелекту. Це при тому, що обшуки у Друзя проводили двічі, вперше — у 2017 році.

Як зазначили в ТСН, прокуратура просить застосувати до фігуранта запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів або ж 49 млн 370 тисяч застави.

Нагадаємо, головного психіатра ЗСУ затримала Служба безпеки. З початку повномасштабної війни в Україні посадовець збагатився на понад 1 мільйон доларів.

На новину про затримання головного психіатра ЗСУ відреагував Максим Жорін. Він заявив, що за корупцію таких масштабів необхідно судити, як за державну зраду.