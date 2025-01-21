Максим Жорін відреагував на затримання хабарника психіатра ЗСУ

Жорін відреагував на психіатра-мільйонера в ЗСУ з елітним майном
Екскомандир полку "Азов", а нині заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін відреагував на затримання головного психіатра Збройних сил України. Військовий заявив, що в Україні застосовують за хабарництво недостатньо жорсткі методи покарання, що демотивує суспільство.
Про це Максим Жорін написав у Telegram.
Реакція Максима Жоріна на хабарництво в ЗСУ
Максим Жорін заявив, що вважає доцільним ввести покарання за статтею 111 Кримінального кодексу України, тобто за державну зраду.
"За корупцію таких масштабів, як у очільників МСЕКів, або цього затриманого головного психіатра ЗСУ, потрібно давати статтю по державній зраді або колабораціонізму. З реальними строками, повною конфіскацією майна та забороною займати будь-які посади в майбутньому", — висловився Жорін.
Також заступник командира 3-ї ОШБр зазначив, що здебільшого корупційні скандали закінчуються відсутністю будь-якого покарання. А це своєю чергою демотивує все суспільство.
"Всі ці корупційні скандали — на жаль, в абсолютній більшості без продовження у вигляді реального покарання — найбільша демотивація не тільки для військових, а й для всього українського суспільства. Коли і так важко боротись в сьогоднішніх умовах, суспільство постійно спостерігає таких потвор, що наживаються на горі та війні. Довіри до держави ніколи не побудувати, якщо існує безкарність та несправедливість", — стверджує Жорін.
Нагадаємо, у вівторок, 21 січня, поліція та працівники Служби безпеки України затримали головного психіатра у Збройних силах України. Стало відомо, що чоловік є доларовим мільйонером, а також володіє кількома квартирами, будинком та елітними автівками.
Також нещодавно Максим Жорін розкритикував порядок оголошення підозр державним зрадникам.
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