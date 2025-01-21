Максим Жорін відреагував на затримання хабарника психіатра ЗСУ

Заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін. Фото: Максим Жорін

Екскомандир полку "Азов", а нині заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін відреагував на затримання головного психіатра Збройних сил України. Військовий заявив, що в Україні застосовують за хабарництво недостатньо жорсткі методи покарання, що демотивує суспільство.

Про це Максим Жорін написав у Telegram.

Читайте також:

Реакція Максима Жоріна на хабарництво в ЗСУ

Максим Жорін заявив, що вважає доцільним ввести покарання за статтею 111 Кримінального кодексу України, тобто за державну зраду.

"За корупцію таких масштабів, як у очільників МСЕКів, або цього затриманого головного психіатра ЗСУ, потрібно давати статтю по державній зраді або колабораціонізму. З реальними строками, повною конфіскацією майна та забороною займати будь-які посади в майбутньому", — висловився Жорін.

Знайдені кошти в будинку підозрюваного псиіхатра ЗСУ. Фото: СБУ

Також заступник командира 3-ї ОШБр зазначив, що здебільшого корупційні скандали закінчуються відсутністю будь-якого покарання. А це своєю чергою демотивує все суспільство.

"Всі ці корупційні скандали — на жаль, в абсолютній більшості без продовження у вигляді реального покарання — найбільша демотивація не тільки для військових, а й для всього українського суспільства. Коли і так важко боротись в сьогоднішніх умовах, суспільство постійно спостерігає таких потвор, що наживаються на горі та війні. Довіри до держави ніколи не побудувати, якщо існує безкарність та несправедливість", — стверджує Жорін.

Нагадаємо, у вівторок, 21 січня, поліція та працівники Служби безпеки України затримали головного психіатра у Збройних силах України. Стало відомо, що чоловік є доларовим мільйонером, а також володіє кількома квартирами, будинком та елітними автівками.

Також нещодавно Максим Жорін розкритикував порядок оголошення підозр державним зрадникам.