Поліція затримала голвоного психіатра ЗСУ

Співробітники СБУ у помешканні підозрюваного. Фото: СБУ

Служба безпеки України затримала головного психіатра Збройних сил України. За час повномасштабного вторгнення Росії до України він розбагатів на понад один мільйон доларів.

Про це повідомили в СБУ у вівторок, 21 січня.

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СБУ затримала головного психіатра ЗСУ

Співробітники СБУ за сприяння Міністра оборони та головнокомандувача затримали головного психіатра Збройних Сил, який є заступником Голови Центральної ВЛК та вирішує питання щодо придатності військовозобов'язаних до служби в армії.

Згідно з матеріалами справи, посадовець протягом повномасштабного вторгнення набув необґрунтованих активів на понад один мільйон доларів. При цьому фігурант не відображав відповідне майно у своїй декларації та оформив його на інших людей, а саме дружину, доньку, синів та інших сторонніх осіб.

Як встановило розслідування, протягом 2022-2024 років підозрюваний придбав:

приватний будинок в Обухівському районі Київської області;

2 квартири в Києві;

1 квартиру в Одесі;

2 земельні ділянки в Обухівському районі Київської області;

БМВ Х7 2024 р.в.;

БМВ Х7 2022 р.в.;

БМВ Х5 2023 р.в.;

БМВ Х3 2022 р.в..

Під час обшуків у помешканні фігуранта слідчі СБУ знайшли також 152 тисячі доларів та 34 тисяч євро.

Наразі підозрюваному готується повідомлення про підозру у незаконному збагаченні та декларуванні недостовірної інформації. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та накладення арешту на активи посадовця.

Фігуранту справи загрожує покарання у вигляді десяти років позбавлення волі.

Будинок фігуранта справи. Фото: СБУ

Автомобілі фігуранта справи. Фото: СБУ

Штампи і печатки. Фото: СБУ

Вилучені в підозрюваного гроші. Фото: СБУ

Також ми писали, що колишнього командира 155-ї окремої механізованої бригади ЗСУ було затримано. Підозрюють, що він допустив дезертирство підлеглих.

Нагадаємо, СБУ повідомила про підозру колишньому заступнику міністра соціальної політики. Через дії чиновника державний бюджет зазнав збитків на понад 24 млн грн.