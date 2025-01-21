Полиция задержала главного психиатра ВСУ

СБУ задержала главного психиатра ВСУ
Служба безопасности Украины задержала главного психиатра Вооруженных сил Украины. За время полномасштабного вторжения России в Украину он разбогател более чем на один миллион долларов.
Об этом сообщили в СБУ во вторник, 21 января.
СБУ задержала главного психиатра ВСУ
Сотрудники СБУ при содействии Министра обороны и главнокомандующего задержали главного психиатра Вооруженных Сил, который является заместителем Председателя Центральной ВВК и решает вопрос о пригодности военнообязанных к службе в армии.
Согласно материалам дела, чиновник в течение полномасштабного вторжения приобрел необоснованных активов на более чем один миллион долларов. При этом фигурант не отражал соответствующее имущество в своей декларации и оформил его на других людей, а именно жену, дочь, сыновей и других посторонних лиц.
Как установило расследование, в течение 2022-2024 годов подозреваемый приобрел:
- частный дом в Обуховском районе Киевской области;
- 2 квартиры в Киеве;
- 1 квартиру в Одессе;
- 2 земельных участка в Обуховском районе Киевской области;
- БМВ Х7 2024 г.в.;
- БМВ Х7 2022 г.в.;
- БМВ Х5 2023 г.в.;
- БМВ Х3 2022 г.в.;
В ходе обысков в квартире фигуранта следователи СБУ нашли также 152 тысячи долларов и 34 тысячи евро.
Сейчас подозреваемому готовится сообщение о подозрении в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации. Решается вопрос об избрании меры пресечения и наложении ареста на активы чиновника.
Фигуранту дела грозит наказание в виде десяти лет лишения свободы.
Также мы писали, что бывший командир 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ был задержан. Подозревают, что он допустил дезертирство подчиненных.
Напомним, СБУ сообщила о подозрении бывшему заместителю министра социальной политики. Из-за действий чиновника государственный бюджет потерпел убытков на более 24 млн грн.
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