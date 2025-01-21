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СБУ задержала главного психиатра ВСУ

21 января 2025 10:05
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
Полиция задержала главного психиатра ВСУ
Сотрудники СБУ в квартире подозреваемого. Фото: СБУ
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

Служба безопасности Украины задержала главного психиатра Вооруженных сил Украины. За время полномасштабного вторжения России в Украину он разбогател более чем на один миллион долларов.

Об этом сообщили в СБУ во вторник, 21 января.

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СБУ задержала главного психиатра ВСУ

Сотрудники СБУ при содействии Министра обороны и главнокомандующего задержали главного психиатра Вооруженных Сил, который является заместителем Председателя Центральной ВВК и решает вопрос о пригодности военнообязанных к службе в армии.

Согласно материалам дела, чиновник в течение полномасштабного вторжения приобрел необоснованных активов на более чем один миллион долларов. При этом фигурант не отражал соответствующее имущество в своей декларации и оформил его на других людей, а именно жену, дочь, сыновей и других посторонних лиц.

Как установило расследование, в течение 2022-2024 годов подозреваемый приобрел:

  • частный дом в Обуховском районе Киевской области;
  • 2 квартиры в Киеве;
  • 1 квартиру в Одессе;
  • 2 земельных участка в Обуховском районе Киевской области;
  • БМВ Х7 2024 г.в.;
  • БМВ Х7 2022 г.в.;
  • БМВ Х5 2023 г.в.;
  • БМВ Х3 2022 г.в.;

В ходе обысков в квартире фигуранта следователи СБУ нашли также 152 тысячи долларов и 34 тысячи евро.

Сейчас подозреваемому готовится сообщение о подозрении в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации. Решается вопрос об избрании меры пресечения и наложении ареста на активы чиновника.

Фигуранту дела грозит наказание в виде десяти лет лишения свободы.

дом
Дом фигуранта дела. Фото: СБУ
автомобили
Автомобили фигуранта дела. Фото: СБУ
имущество
Штампы и печати. Фото: СБУ
кошти
Изъятые у подозреваемого деньги. Фото: СБУ

Также мы писали, что бывший командир 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ был задержан. Подозревают, что он допустил дезертирство подчиненных.

Напомним, СБУ сообщила о подозрении бывшему заместителю министра социальной политики. Из-за действий чиновника государственный бюджет потерпел убытков на более 24 млн грн.

СБУ ВСУ коррупция полиция психиатр

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