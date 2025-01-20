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Експосадовець Мінсоцполітики отримав підозру — в чому причина

20 січня 2025 14:41
Ольга Антоновська - редактор
Експосадовець Мінсоцполітики завдав збитків на понад 24 млн грн
Працівники СБУ повідомили про підозру експосадовцю. Фото: СБУ
Ольга Антоновська - редактор

СБУ повідомила про підозру колишньому заступнику міністра соціальної політики. Через дії чиновника державний бюджет зазнав збитків на понад 24 млн грн.

Про це повідомляє Служба безпеки України в Telegram в понеділок, 20 січня.

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Незаконна угода про закупівлю

Як зазначили в СБУ, під час повномасштабного вторгнення посадовець уклав несанкціоновану угоду з підприємством щодо закупівлі комп'ютерів для центрального апарату міністерства. Цю угоду підписав тодішній заступник міністра всупереч законодавству.

"Угода не відповідала цілям і завданням проєкту співпраці зі Світовим банком, у межах якого мала відбуватися закупівля комп'ютерної техніки, а також не була погоджена з Мінцифри", — повідомили в СБУ.

Працівники СБУ повідомили про підозру у розтраті грошей
Повідомлення СБУ. Фото: скриншот

Через незаконну закупівлю держбюджет зазнав збитків на понад 24 млн грн. Ексзаступнику міністра повідомили про підозру. Йому загрожує від двох до п'яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань повідомило про підозру посадовцям, які завдали державі збитків понад 83 млн грн. Фігуранти закупляли запчастини для ЗСУ за завищеними цінами.

Директору дитячо-юнацької спортивної школи у Києві повідомили про підозру. Його підозрюють у розтраті 1,2 млн грн.

збитки СБУ Мінсоцполітики гроші закупівлі

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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