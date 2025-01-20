Экс-чиновник Минсоцполитики нанес ущерб более чем на 24 млн грн

Работники СБУ сообщили о подозрении экс-чиновнику. Фото: СБУ

СБУ сообщила о подозрении бывшему заместителю Министра социальной политики. Из-за действий чиновника государственный бюджет понес убытки на более чем 24 млн грн.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины в Telegram в понедельник, 20 января.

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Как отметили в СБУ, во время полномасштабного вторжения чиновник заключил несанкционированное соглашение с предприятием по закупке компьютеров для центрального аппарата министерства. Это соглашение подписал тогдашний заместитель министра вопреки законодательству.

"Соглашение не соответствовало целям и задачам проекта сотрудничества со Всемирным банком, в рамках которого должна была происходить закупка компьютерной техники, а также не было согласовано с Минцифры", — сообщили в СБУ.

Сообщение СБУ. Фото: скриншот

Из-за незаконной закупки госбюджет понес убытки на более 24 млн грн. Экс-заместителю министра сообщили о подозрении, ему грозит от двух до пяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности.

Напомним, Государственное бюро расследований сообщило о подозрении должностным лицам, которые нанесли государству ущерб более 83 млн грн. Фигуранты закупали запчасти для ВСУ по завышенным ценам.

Директору детско-юношеской спортивной школы в Киеве сообщили о подозрении, его подозревают в растрате 1,2 млн грн.