Экс-чиновник Минсоцполитики нанес ущерб более чем на 24 млн грн

Экс-чиновник Минсоцполитики получил подозрение — в чем причина
СБУ сообщила о подозрении бывшему заместителю Министра социальной политики. Из-за действий чиновника государственный бюджет понес убытки на более чем 24 млн грн.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины в Telegram в понедельник, 20 января.
Незаконная сделка о закупке
Как отметили в СБУ, во время полномасштабного вторжения чиновник заключил несанкционированное соглашение с предприятием по закупке компьютеров для центрального аппарата министерства. Это соглашение подписал тогдашний заместитель министра вопреки законодательству.
"Соглашение не соответствовало целям и задачам проекта сотрудничества со Всемирным банком, в рамках которого должна была происходить закупка компьютерной техники, а также не было согласовано с Минцифры", — сообщили в СБУ.
Из-за незаконной закупки госбюджет понес убытки на более 24 млн грн. Экс-заместителю министра сообщили о подозрении, ему грозит от двух до пяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности.
Напомним, Государственное бюро расследований сообщило о подозрении должностным лицам, которые нанесли государству ущерб более 83 млн грн. Фигуранты закупали запчасти для ВСУ по завышенным ценам.
Директору детско-юношеской спортивной школы в Киеве сообщили о подозрении, его подозревают в растрате 1,2 млн грн.
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