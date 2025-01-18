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Тут їх дуже багато — Жорін висловився про підозри зрадникам

18 січня 2025 22:02
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
Жорін повідомив, чому оголошення підозри Новінському недостатньо
Заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін. Фото: скриншот з відео
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

Заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін позитивно оцінив оголошення підозри колишньому депутату від "Опозиційного блоку". При цьому він зазначив, що подібні дії мають здійснюватися тоді, коли такі люди ще перебувають на території України. 

Про це Жорін написав на своїй сторінці в Telegram у суботу, 18 січня.

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Оголошувати підозри треба вчасно

"Добре, коли російські агенти отримують підозри, обшуки, арешти тощо. Та хочеться бачити все це вчасно, тобто коли вони ще на території України. А тут їх дуже багато, навіть шукати не потрібно — почніть з цілої фракції у Верховній Раді", — наголосив Жорін. 

Жорін нагадав, що у 2021 році він та його побратими запропонували проєкт закону про колабораціонізм, який змусив би всіх зрадників понести відповідальність.

"Тоді нам говорили, що ухвалення закону неможливе, але в березні 2022 року таки проголосували за нього — змінилися деякі "обставини" в країні", — наголосив Жорін. 

Командир додав, що у разі, якщо потенційного колаборанта не можна притягнути за зраду, то запропонований закон передбачає низку інших варіантів.

Наостанок військовий додав, що вибачень від нардепа Юрія Бойка за усі його діяння недостатньо.

Раніше екскомандир "Азова" Жорін відреагував на збори резервістів у Російській Федерації. Він зазначив, що припиняти бойові дії держава-агресор не планує.

Також Жорін заявив, що аби мотивувати людей до мобілізації, потрібна внутрішня політика. Йдеться про правильні підхід до людей, інформаційну роботу та справедливість у країні.

нардепи ОПЗЖ Колаборант Максим Жорін Третя штурмова бригада

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