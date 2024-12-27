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Жорін заявив, що ситуація на Покровському напрямку критична

27 грудня 2024 07:58
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Ситуація на Покровському напрямку критична, заявив Жорін
Заступник командира Третьої ОШБр Максим Жорін. Фото: t.me/MaksymZhorin
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Ситуація з Покровськом наразі досить критична і складна. Ворог намагається обходити місто, щоб захопити його.

Про це в інтерв'ю "Громадському радіо" заявив заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін.

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Під час бесіди ведуча перейшла до теми Покровського напрямку та зазначила, що якщо ворогу вдасться захопити Покровськ, то це вплине на Краматорськ, Слов'янськ і Харківському область. Вона спитала військового, що він думає з приводу цього напрямку, чому там такі втрати і водночас додала, що ворогу вдалося наблизитися до міста не напряму, а з півдня.

Жорін у свою чергу відповів, що російські війська для окупації українських населених пунктів використовують тактику, яка ще була після Бахмута.

"Коли вони розуміють свої величезні втрати, які вони несуть при лобових спробах. Те, що на це треба набагато більше часу, набагато більше ресурсів. І тому всі міста на сьогоднішній день вони намагаються обходити. Що зараз і відбувається з Покровськом", — заявив заступник командира Третьої штурмової бригади.

Військовий пояснив, що цією тактикою ворог повністю відрізає ЗСУ від будь-якого забезпечення і логістичних шляхів. Зокрема, трас та основних доріг, що мають зв'язок з містом, що у свою чергу дозволяє хоч якось ефективно вести оборону. Таким чином, без цих умов українські війська опиняються в оточенні, або ж в невигідних тактичних умовах для відходу з позицій при перегрупуванні військ.

Далі Жорін сказав, що ситуація на Покровському напрямку критична. Він вважає, що багато в чому це пов'язано з неправильним застосуванням військ. Зокрема, військовий не розуміє тактики створення "вінегретів" з різних підрозділів, якими неможливо керувати.

"Ми теж були в таких ситуаціях, коли тобі надають велику кількість різних... дали там півбатальйона прикордонників, нацгвардійців, потім частину якоїсь бригади. Але управляти цим неможливо, тому що це різні підрозділи, взагалі з різною підготовкою. Ти не встигаєш з ними пройти взагалі жодних етапів налагодження нормальної здорової комунікації для того, щоб управляти цими військами", — каже Жорін.

Він додав, що як правило, таке "пихання" призводить до того, що управляти цим майже неможливо. В результаті це призводить до втрат особового складу, територій і позицій на фронті.

Також Жорін сказав, що росіяни зачасту розуміють, де в нас є відповідні слабкі місця. Причому ворог може собі дозволити дуже просто це перевірити.

"Справа в тому, що якщо нам, наприклад, потрібно проводити проводити розвідку із застосуванням дронів — на це треба час, щоб ми знайшли, де у них які місця. Де більш слабке, де більш сильніше. Вони (росіяни. — Ред.) роблять це набагато простіше — вони просто відправляють свою піхоту і там де їй легше йти, туди вони більше відправляють (військ. — Ред.). Там де важче йти, вони приділяють менше уваги", — сказав заступник командира Третьої ОШБр.

Далі він пояснив, що таким чином, росіяни за рахунок своїх людей виявляють слабкі місця ЗСУ. Причому для перевірки вони можуть відправити полк, а потім ще один, повернувши в інший бік, якщо перший полк загинув.

Нагадаємо, нещодавно Жорін у своєму Telegram-каналі написав, що країнам Європи слід замислитися про власну безпеку. Причиною він назвав той факт, що Росія не шкодує ніяких ресурсів для досягнення власної мети. Таким чином військовий прокоментував статистику втрат росіян під час наступу на Покровськ.

Також ми писали про те, що за словами Віктора Трегубова, речника ОСУВ "Хортиця", росіяни наразі здійснюють спроби прорвати оборону українських сил у місті Покровськ. Зокрема, ворог використовує значну чисельну перевагу та підрозділи трьох армій. Водночас поки що активних боїв у місті та його околицях не зафіксовано.

росіяни війна в Україні Росія Максим Жорін ситуація на фронті Покровськ

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