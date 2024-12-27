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Жорин заявил, что ситуация на Покровском направлении критическая

27 декабря 2024 07:58
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Ситуация на Покровском направлении критическая, заявил Жорин
Заместитель командира Третьей ОШБр Максим Жорин. Фото: t.me/MaksymZhorin
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

Ситуация с Покровском пока достаточно критическая и сложная. Враг пытается обходить город, чтобы захватить его.

Об этом в интервью "Громадському радіо" заявил заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин.

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Во время беседы ведущая перешла к теме Покровского направления и отметила, что если врагу удастся захватить Покровск, это повлияет на Краматорск, Славянск и Харьковскую область. Она спросила военного, что он думает по поводу этого направления, почему там такие потери и одновременно добавила, что врагу удалось приблизиться к городу не напрямую, а с юга.

Жорин в свою очередь ответил, что российские войска для оккупации украинских населенных пунктов используют тактику, которая была еще после Бахмута.

"Когда они понимают свои огромные потери, которые они несут при лобовых попытках. То, что на это нужно гораздо больше времени, гораздо больше ресурсов. И потому все города на сегодняшний день они пытаются обходить. Что сейчас и происходит с Покровском", — заявил командира Третьей штурмовой бригады.

Военный объяснил, что этой тактикой враг полностью отрезает ВСУ от любого обеспечения и логистических путей. В частности, трасс и основных дорог, имеющих связь с городом, что в свою очередь позволяет хоть как-то эффективно вести оборону. Таким образом, без этих условий украинские войска оказываются в окружении, либо же в невыгодных тактических условиях для отхода с позиций при перегруппировке войск.

Далее Жорин сказал, что ситуация на Покровском направлении критическая. Он считает, что во многом это связано с неправильным применением войск. В частности, военный не понимает тактики создания "винегретов" из разных подразделений, которыми невозможно управлять.

"Мы тоже были в таких ситуациях, когда тебе предоставляют большое количество разных... дали там полбатальона пограничников, нацгвардейцев, потом часть какой-то бригады. Но управлять этим невозможно, потому что это разные подразделения, вообще с разной подготовкой. Ты не успеваешь с ними пройти вообще никаких этапов налаживания нормальной здоровой коммуникации для того, чтобы управлять этими войсками", — говорит Жорин.

Он добавил, что как правило, такое "пичканье" приводит к тому, что управлять этим почти невозможно. В результате это приводит к потерям личного состава, территорий и позиций на фронте.

Также Жорин сказал, что россияне зачастую понимают, где у нас есть соответствующие слабые места. Причем враг может себе позволить очень просто это проверить.

"Дело в том, что если нам, например, нужно проводить разведку с применением дронов — на это нужно время, чтобы мы нашли, где у них какие места. Где более слабое, где сильнее. Они (россияне — Ред.) делают это гораздо проще — они просто отправляют свою пехоту и там, где ей легче идти, туда они больше отправляют (войск — Ред.). Там где тяжелее идти, они уделяют меньше внимания", — сказал заместитель командира Третьей ОШБр.

Далее он пояснил, что таким образом, россияне за счет своих людей выявляют слабые места ВСУ. Причем для проверки они могут отправить полк, а потом еще один, повернув в другую сторону, если первый полк погиб.

Напомним, недавно Жорин в своем Telegram-канале написал, что странам Европы следует задуматься о собственной безопасности.  Таким образом военный прокомментировал статистику потерь россиян во время наступления на Покровск.

Также мы писали о том, что по словам Виктора Трегубова, спикера ОСГВ "Хортица", россияне сейчас осуществляют попытки прорвать оборону украинских сил в городе Покровск. В частности, враг использует значительное численное преимущество и подразделения трех армий. В то же время пока активных боев в городе и его окрестностях не зафиксировано.

россияне война в Украине Россия Максим Жорин ситуация на фронте Покровск

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