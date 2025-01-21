Максим Жорин отреагировал на задержание взяточника психиатра ВСУ

Заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин. Фото: Максим Жорин

Экс-командир полка "Азов", а ныне заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин отреагировал на задержание главного психиатра Вооруженных сил Украины. Военный заявил, что в Украине применяют за взяточничество недостаточно жесткие методы наказания, что демотивирует общество.

Об этом Максим Жорин написал в Telegram.

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Максим Жорин заявил, что считает целесообразным ввести наказание по статье 111 Уголовного кодекса Украины, то есть за государственную измену.

"За коррупцию таких масштабов, как у руководителей МСЭКов, или этого задержанного главного психиатра ВСУ, нужно давать статью по государственной измене или коллаборационизму. С реальными сроками, полной конфискацией имущества и запретом занимать любые должности в будущем", — высказался Жорин.

Найденные средства в доме подозреваемого псиихатра ВСУ. Фото: СБУ

Также заместитель командира 3-й ОШБр отметил, что в основном коррупционные скандалы заканчиваются отсутствием какого-либо наказания. А это в свою очередь демотивирует все общество.

"Все эти коррупционные скандалы — к сожалению, в абсолютном большинстве без продолжения в виде реального наказания — самая большая демотивация не только для военных, но и для всего украинского общества. Когда и так трудно бороться в сегодняшних условиях, общество постоянно наблюдает таких уродов, которые наживаются на горе и войне", — утверждает Жорин.

Напомним, во вторник, 21 января, полиция и сотрудники Службы безопасности Украины задержали главного психиатра в Вооруженных силах Украины. Стало известно, что мужчина является долларовым миллионером, а также владеет несколькими квартирами, домом и элитными автомобилями.

Также недавно Максим Жорин раскритиковал порядок объявления подозрений государственным изменникам.