Миллионы гривен — сколько официально зарабатывал главный психиатр ВСУ

Деньги, которые нашли у главного психиатра ВСУ во время обысков. Фото: СБУ

Главному психиатру ВСУ Олегу Друзю избирают меру пресечения. Чиновника подозревают в незаконном обогащении, а также декларировании ложной информации.

Об этом сообщает ТСН в Telegram в среду, 22 января.

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Кроме должности главного психиатра ВСУ, Друзь также является заместителем председателя Центральной ВВК. Как отмечается в сообщении, он получил 3 миллиона гривен за четыре года.

Сообщение о суде над Олегом Друзем. Фото: скриншот

Сейчас суд избирает меру пресечения для чиновника. Адвокаты считают, что Друзь должен быть под домашним арестом. Фото с "ковром" из денег, которое разлетелось по сети, защитники чиновника считают фейковым. Мол, фотографию сделали с помощью искусственного интеллекта. Это при том, что обыски у Друзя проводили дважды, впервые — в 2017 году.

Как отметили в ТСН, прокуратура просит применить к фигуранту меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней или же 49 млн 370 тысяч залога.

Напомним, главного психиатра ВСУ задержала Служба безопасности. С начала полномасштабной войны в Украине чиновник обогатился на более 1 миллион долларов.

На новость о задержании главного психиатра ВСУ отреагировал Максим Жорин. Он заявил, что за коррупцию таких масштабов необходимо судить, как за государственную измену.