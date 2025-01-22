Головному психіатру ЗСУ Олегу Друзю обрали запобіжний захід — підозрюваний скаржиться на здоров'я

Головному психіатру ЗСУ Друзю обирають запобіжний захід. Фото: Суспільне

У Києві обрали запобіжний захід головному психіатру ЗСУ Олегу Друзю, якого підозрюють у незаконному збагаченні на понад 1 мільйон доларів. У суді були присутні медики, оскільки чоловік мав проблеми зі здоров'ям.

Про це повідомляє Суспільне.

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Запобіжний захід головному психіатру ЗСУ

Суд постановив взяти Друзя під варту на 60 днів, до 20 березня, із можливістю внесення застави у розмірі 49 мільйонів гривень.

Підозрюваний залишатиметься під вартою в медичному закладі через стан здоров’я. За словами адвокатів, чоловіка напередодні виписали з реанімації, і він перебував у критичному стані навіть під час засідання. У суді були присутні медики, а сам Друзь приїхав на засідання у супроводі лікарів.

Захист наполягав на незаконності затримання та просив обрати запобіжний захід, який не передбачає арешту. Після оголошення рішення суду Друзь утримався від коментарів.

Нагадаємо, у вівторок, 21 січня, головного психіатра Збройних сил України затримали співробітники поліції та Служби безпеки України. Як з’ясувалося, затриманий має статус доларового мільйонера, а також є власником кількох квартир, будинку та елітних автомобілів.

Заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін відреагував на затримання і наголосив, що в Україні застосовують за хабарництво недостатньо жорсткі методи покарання, що демотивує суспільство.