Головному психіатру ЗСУ Олегу Друзю обрали запобіжний захід — підозрюваний скаржиться на здоров'я

Психіатру-мільйонеру із ЗСУ обрали запобіжний захід
У Києві обрали запобіжний захід головному психіатру ЗСУ Олегу Друзю, якого підозрюють у незаконному збагаченні на понад 1 мільйон доларів. У суді були присутні медики, оскільки чоловік мав проблеми зі здоров'ям.
Про це повідомляє Суспільне.
Запобіжний захід головному психіатру ЗСУ
Суд постановив взяти Друзя під варту на 60 днів, до 20 березня, із можливістю внесення застави у розмірі 49 мільйонів гривень.
Підозрюваний залишатиметься під вартою в медичному закладі через стан здоров’я. За словами адвокатів, чоловіка напередодні виписали з реанімації, і він перебував у критичному стані навіть під час засідання. У суді були присутні медики, а сам Друзь приїхав на засідання у супроводі лікарів.
Захист наполягав на незаконності затримання та просив обрати запобіжний захід, який не передбачає арешту. Після оголошення рішення суду Друзь утримався від коментарів.
Нагадаємо, у вівторок, 21 січня, головного психіатра Збройних сил України затримали співробітники поліції та Служби безпеки України. Як з’ясувалося, затриманий має статус доларового мільйонера, а також є власником кількох квартир, будинку та елітних автомобілів.
Заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін відреагував на затримання і наголосив, що в Україні застосовують за хабарництво недостатньо жорсткі методи покарання, що демотивує суспільство.
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