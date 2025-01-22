Главному психиатру ВСУ Олегу Друзю избрали меру пресечения — подозреваемый жалуется на здоровье

Главному психиатру ВСУ Друзю избирают меру пресечения. Фото: Суспільне

В Киеве избрали меру пресечения главному психиатру ВСУ Олегу Друзю, которого подозревают в незаконном обогащении на более чем 1 миллион долларов. В суде присутствовали медики, поскольку мужчина имел проблемы со здоровьем.

Об этом сообщает Суспільне.

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Суд постановил взять Друзя под стражу на 60 дней, до 20 марта, с возможностью внесения залога в размере 49 миллионов гривен.

Подозреваемый будет оставаться под стражей в медицинском учреждении из-за состояния здоровья. По словам адвокатов, мужчину накануне выписали из реанимации, и он находился в критическом состоянии даже во время заседания. В суде присутствовали медики, а сам Друзь приехал на заседание в сопровождении врачей.

Защита настаивала на незаконности задержания и просила избрать меру пресечения, которая не предусматривает ареста. После оглашения решения суда Друзь воздержался от комментариев.

Напомним, во вторник, 21 января, главного психиатра Вооруженных сил Украины задержали сотрудники полиции и Службы безопасности Украины. Как выяснилось, задержанный имеет статус долларового миллионера, а также является владельцем нескольких квартир, дома и элитных автомобилей.

Заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин отреагировал на задержание и отметил, что в Украине применяют за взяточничество недостаточно жесткие методы наказания, что демотивирует общество.