Марина Безрукова завершує контракт з Агенцією оборонних закупівель

Марина Безрукова. Фото: facebook.com/npcukrenergo

Контракт Марини Безрукової з Агенцією оборонних закупівель завершується у пʼятницю, 31 січня. Відомо, що продовжувати його не будуть.

Про це повідомила пресслужба Міноборони у Telegram.

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У відомстві зазначили, що Безрукова припиняє виконання обов’язків очільника АОЗ.

З 1 лютого тимчасово виконуватиме обовʼязки керівника Арсен Жумаділов, який працюватиме до моменту затвердження нового директора у встановленому порядку.

"Агенція оборонних закупівель залишається ключовим елементом у системі забезпечення Збройних сил України. Прозорість, ефективність і відповідальність у закупівлях — наш незмінний пріоритет", — йдеться у повідомленні.

Крім того, сьогодні проведуть брифінг щодо цього питання.

Допис Міноборони. Фото: скриншот

Нагадаємо, 31 січня Безрукова звернулася до українського лідера Володимира Зеленського та закликала втрутитися у ситуацію з Агенцією.

Також в Єдиному державному реєстрі зазначено, що Жумаділов є повноцінним керівником АОЗ з 25 січня, а не виконувачем обов’язків.