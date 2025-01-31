Марина Безрукова завершает контракт с Агентством оборонных закупок

Безрукова прекращает исполнение обязанностей главы АОЗ
Контракт Марины Безруковой с Агентством оборонных закупок завершается в пятницу, 31 января. Известно, что продлевать его не будут.
Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в Telegram.
Контракт Безруковой с АОЗ
В ведомстве отметили, что Безрукова прекращает исполнение обязанностей главы АОЗ.
С 1 февраля временно исполнять обязанности руководителя будет Арсен Жумадилов, который будет работать до момента утверждения нового директора в установленном порядке.
"Агентство оборонных закупок остается ключевым элементом в системе обеспечения Вооруженных сил Украины. Прозрачность, эффективность и ответственность в закупках — наш неизменный приоритет", — говорится в сообщении.
Кроме того, сегодня проведут брифинг по этому вопросу.
Напомним, 31 января Безрукова обратилась к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому и призвала вмешаться в ситуацию с Агентством.
Также в Едином государственном реестре указано, что Жумадилов является полноценным руководителем АОЗ с 25 января, а не исполняющим обязанности.
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