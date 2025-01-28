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НАБУ зареєструвало провадження проти Умєрова — ЗМІ

28 січня 2025 22:26
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Міністра оборони Рустема Умєрова підозрюють у зловживанні владою — НАБУ відкрило провадження
Міністр оборони Рустем Умєров. Фото: Global Images Ukraine
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) відкрило провадження проти міністра оборони Рустема Умєрова за підозрою у зловживанні владою. Йдеться про інцидент з керівництвом Агентства оборонних закупівель (АОЗ).

Про це у вівторок, 28 січня, повідомляє Суспільне з посиланням на пресслужбу НАБУ.

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За інформацією ЗМІ, НАБУ розпочало розслідування щодо Умєрова після заяви Центру протидії корупції (ЦПК), яка надійшла 27 січня. У заяві йдеться про можливе зловживання службовим становищем, що підпадає під ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.

Раніше, 25 січня, стало відомо, що ЦПК звернувся до НАБУ через інцидент із керівництвом Агентства оборонних закупівель. Організація зазначила, що Міноборони не мало повноважень припиняти договір з керівницею Агентства, оскільки, згідно зі статутом АОЗ та Законом "Про управління об’єктами державної власності", такі рішення належать до компетенції Наглядової ради.

Нагадаємо, міністр оборони України Рустем Умєров розпочав службове розслідування в Агентстві оборонних закупівель. У зв’язку з цим керівницю Агентства Марину Безрукову тимчасово відсторонили від виконання обов’язків. Її місце наразі займатиме керівник "Державного оператора тилу" (DOT) Арсен Жумаділов. Через це розгорівся скандал. Голова антикорупційного комітету Верховної Ради Анастасія Радіна звернулася до Умєрова із закликом подати у відставку.

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