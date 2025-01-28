Министра обороны Рустема Умерова подозревают в злоупотреблении властью — НАБУ открыло производство

Министр обороны Рустем Умеров. Фото: Global Images Ukraine

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыло производство против министра обороны Рустема Умерова по подозрению в злоупотреблении властью. Речь идет об инциденте с руководством Агентства оборонных закупок (АОЗ).

Об этом во вторник, 28 января, сообщает "Суспільне" со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

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По информации СМИ, НАБУ начало расследование в отношении Умерова после заявления Центра противодействия коррупции (ЦПК), которое поступило 27 января. В заявлении говорится о возможном злоупотреблении служебным положением, что подпадает под ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

Ранее, 25 января, стало известно, что ЦПК обратился в НАБУ из-за инцидента с руководством Агентства оборонных закупок. Организация отметила, что Минобороны не имело полномочий прекращать договор с руководителем Агентства, поскольку, согласно уставу АОЗ и Закону "Об управлении объектами государственной собственности", такие решения относятся к компетенции Наблюдательного совета.

Напомним, министр обороны Украины Рустем Умеров начал служебное расследование в Агентстве оборонных закупок. В связи с этим руководительницу Агентства Марину Безрукову временно отстранили от исполнения обязанностей. Ее место на данный момент будет занимать руководитель "Государственного оператора тыла" (DOT) Арсен Жумадилов. Из-за этого разгорелся скандал. Председатель антикоррупционного комитета Верховной Рады Анастасия Радина обратилась к Умерову с призывом подать в отставку.