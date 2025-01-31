Прекращение контракта Безруковой с ОАЗ - в Минобороны дали комментарий

Брифинг Минобороны. Фото: Новини.LIVE/Александр Саюн

В Министерстве обороны Украины прокомментировали ситуацию с руководством Агентства оборонных закупок. Отвечая на вопросы журналистов, в ведомстве высказали мнение относительно инцидента с Мариной Безруковой.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE Александр Саюн с брифинга Минобороны в пятницу, 31 января.

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Ситуация вокруг Агентства оборонных закупок

Первый заместитель министра обороны Иван Гаврилюк отметил, что сегодняшним днем Безрукова была уволена с должности руководителя госпредприятия, а на ее место назначили временно исполняющего обязанности Арсена Жумадилова. По его словам, это было сделано, чтобы не допустить дальнейшего провала обеспечения Сил обороны необходимыми товарами оборонного назначения.

Он рассказал, что в отличие от Агентства госзакупок, другое госпредприятие "Оператор государственного тыла" работает довольно качественно и эффективно, а АОЗ — имела большой провал.

"В конце 2024 года проблема переросла в какую-то медийную или политическую плоскость, не по структуре, а по личности руководителя агентства. Никто не собирается прекращать функционирование этих двух предприятий, а лишь хотим сделать из них эффективные органы, чтобы выполняли ту задачу, которая на них возлагается", — отметил Гаврилюк.

Также он добавил, что Минобороны практически составляет 80% от всего бюджета, который направляется на Силы обороны — около 1,5 триллиона гривен в целом, среди них более 400 миллиардов были выделены на закупку военной техники, ее ремонта и содержания.

"И мы не можем допустить снижения ежемесячного обеспечения потребностей ВСУ в равномерном и своевременном снабжении для содержания и стабилизации линии фронта и создания дальнейших действий в достижении победы", — подчеркнул заместитель министра.

А начальник Тыла Командования Сил логистики ВСУ Сергей Булавко объяснил, что решение о непродлении контракта с Безруковой направлено на то, чтобы не допустить срыва поставок вооружения и техники в соответствии с задачами, которые определяются Верховным Главнокомандующим.

"Что касается Безруковой могу сказать, министерство пытается избежать такого же провала в поставках, как это было в 2024 году", — добавил он.

Комментарий относительно Безруковой

В ведомстве отметили, что не являются правоохранительными органами, чтобы осуществлять какие-то меры по ситуации с Агентством. По словам представителя МО, со временем правоохранители дадут комментарий.

"Я думаю, что это было попыткой обратно захватить госпредприятие, потому что мы практически стали на этот момент и были не ликвидны: как в подписании контрактов, так и в подписании соответствующих проплат по уже заключенным контрактам", — сказал Гаврилюк.

Напомним, 25 января Центр противодействия коррупции обратился в НАБУ с обвинением в сторону министра обороны Рустема Умерова. Там заявили о "злоупотреблении служебным положением" из-за отказа продлить контракт с Безруковой.

Позже НАБУ открыло производство в отношении ситуации вокруг Агентства оборонных закупок.

А сегодня Безрукова призвала Зеленского вмешаться в ситуацию, чтобы она была урегулирована правовым способом.

Также пресс-служба Минобороны сообщила о прекращении действия контракта Безруковой сегодня. Его продолжать не будут.