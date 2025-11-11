Відео
Головна Новини дня У Мін'юсті підтвердили слідчі дії за участі Галущенка

У Мін'юсті підтвердили слідчі дії за участі Галущенка

Ua ru
Дата публікації: 11 листопада 2025 13:09
Оновлено: 13:09
У Мін’юсті офіційно підтвердили слідчі дії за участі Галущенка
Міністр юстиції України Герман Галущенко. Фото: Галущенко/Facebook

Міністерство юстиції офіційно підтвердило, що за участі міністра Германа Галущенка провели слідчі дії. Вони відбулися у межах кримінального провадження, пов’язаного з корупцією в "Енергоатомі".

Про це йдеться в заяві, опублікованій на сайті Міністерства юстиції України у вівторок, 11 листопада.

Читайте також:

У заяві зазначається, що Міністерство юстиції України підтверджує, що за участі міністра юстиції Германа Галущенка були проведені слідчі дії у межах кримінального провадження. 

Зокрема, у відомстві наголошують, що міністр юстиції України Герман Галущенко "надає повне сприяння правоохоронним органам для забезпечення всебічного, об’єктивного та неупередженого розслідування". 

Також у заяві зазначається, що Міністерство юстиції послідовно дотримується принципу нульової толерантності до корупції: "У разі встановлення вини — особи мають бути притягнуті до відповідальності у встановленому судом порядку". 

У відомстві зауважили, що з огляду на необхідність дотримання таємниці досудового розслідування, міністр утримується від публічних коментарів до завершення відповідних процесуальних дій.

Герман Галущенко
Скриншот повідомлення заяви Мін'юсту/сайт

Нагадаємо, що 10 листопада детективи НАБУ провели обшук у міністра юстиції Германа Галущенка, який до кінця липня 2025 року очолював Міністерство енергетики.

Як відомо, Герман Галущенко фігурує у справі щодо корупції в енергетиці — мовиться про операцію НАБУ з викриття корупції у сфері енергетики, яка називається "Мідас".

Згодом стало відомо, що у Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про звільнення Германа Галущенка з посади міністра юстиції України.

Герман Галущенко корупція Мін'юст розслідування міністр слідство
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
