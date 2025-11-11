Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В Минюсте подтвердили следственные действия с участием Галущенко

В Минюсте подтвердили следственные действия с участием Галущенко

Ua ru
Дата публикации 11 ноября 2025 13:09
обновлено: 13:09
В Минюсте официально подтвердили следственные действия с участием Галущенко
Министр юстиции Украины Герман Галущенко. Фото: Галущенко/Facebook

Министерство юстиции официально подтвердило, что при участии министра Германа Галущенко провели следственные действия. Они состоялись в рамках уголовного производства, связанного с коррупцией в "Энергоатоме".

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Министерства юстиции Украины во вторник, 11 ноября.

Реклама
Читайте также:

Минюст о следственных действиях с участием Галущенко

В заявлении отмечается, что Министерство юстиции Украины подтверждает, что при участии министра юстиции Германа Галущенко были проведены следственные действия в рамках уголовного производства.

В частности, в ведомстве отмечают, что министр юстиции Украины Герман Галущенко "оказывает полное содействие правоохранительным органам для обеспечения всестороннего, объективного и беспристрастного расследования".

Также в заявлении отмечается, что Министерство юстиции последовательно придерживается принципа нулевой толерантности к коррупции: "В случае установления вины — лица должны быть привлечены к ответственности в установленном судом порядке".

В ведомстве отметили, что учитывая необходимость соблюдения тайны досудебного расследования, министр воздерживается от публичных комментариев до завершения соответствующих процессуальных действий.

Герман Галущенко
Скриншот сообщения заявления Минюста/сайт

Напомним, что 10 ноября детективы НАБУ провели обыск у министра юстиции Германа Галущенко, который до конца июля 2025 года возглавлял Министерство энергетики.

Как известно, Герман Галущенко фигурирует в деле о коррупции в энергетике — речь идет об операции НАБУ по разоблачению коррупции в сфере энергетики, которая называется "Мидас".

Впоследствии стало известно, что в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении Германа Галущенко с должности министра юстиции Украины.

Герман Галущенко коррупция Минюст расследование министр следствие
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации