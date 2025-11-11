В Минюсте официально подтвердили следственные действия с участием Галущенко

Министр юстиции Украины Герман Галущенко. Фото: Галущенко/Facebook

Министерство юстиции официально подтвердило, что при участии министра Германа Галущенко провели следственные действия. Они состоялись в рамках уголовного производства, связанного с коррупцией в "Энергоатоме".

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Министерства юстиции Украины во вторник, 11 ноября.

Минюст о следственных действиях с участием Галущенко

В заявлении отмечается, что Министерство юстиции Украины подтверждает, что при участии министра юстиции Германа Галущенко были проведены следственные действия в рамках уголовного производства.

В частности, в ведомстве отмечают, что министр юстиции Украины Герман Галущенко "оказывает полное содействие правоохранительным органам для обеспечения всестороннего, объективного и беспристрастного расследования".

Также в заявлении отмечается, что Министерство юстиции последовательно придерживается принципа нулевой толерантности к коррупции: "В случае установления вины — лица должны быть привлечены к ответственности в установленном судом порядке".

В ведомстве отметили, что учитывая необходимость соблюдения тайны досудебного расследования, министр воздерживается от публичных комментариев до завершения соответствующих процессуальных действий.

Скриншот сообщения заявления Минюста/сайт

Напомним, что 10 ноября детективы НАБУ провели обыск у министра юстиции Германа Галущенко, который до конца июля 2025 года возглавлял Министерство энергетики.

Как известно, Герман Галущенко фигурирует в деле о коррупции в энергетике — речь идет об операции НАБУ по разоблачению коррупции в сфере энергетики, которая называется "Мидас".

Впоследствии стало известно, что в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении Германа Галущенко с должности министра юстиции Украины.